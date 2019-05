Référence de l'offre : non renseigné

FAO Cameroun recrute un Consultant national spécialiste en production et protection végétale, spécialiste en semences.

Cadre organisationnel

Le Bureau de liaison et de partenariat de la FAO Cameroun est chargé d’élaborer, de promouvoir, de superviser et d’exécuter les stratégies convenues pour atteindre les objectifs prioritaires en matière d’alimentation, de nutrition, d’agriculture et de développement rural.

Position hiérarchique



Le/la Consultant(e) accomplira les tâches décrites ci-dessous sous la supervision opérationnelle générale du Représentant de la FAO au Cameroun, avec les orientations techniques du Bureau sous-région al pour l’Afrique centrale (SFC) et du Bureau régional pour l’Afrique (RAF), du consultant international, et en collaboration avec les autres consultants nationaux.

Tâches et responsabilités



Il/Elle veillera à la bonne exécution du projet. Il/Elle accomplira les tâches suivantes:

Elaborer les contenus des fiches techniques pour la production des semences de riz, maïs et sorgho ;

Elaborer les curricula, des contenus et identifier les outils de formation des agents de contrôle officiel, des personnels du laboratoire d’analyse des semences et des multiplicateurs de semences ;

Conduire les différentes sessions de formation des acteurs ;

Suivre la mise en œuvre des formations ;

Accompagner les OPS dans la production des semences ;

Accomplir toute autre tâche requise en appui au Représentant de la FAO au Cameroun.

LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES SUIVANTS :



Conditions minimales à remplir

Être Camerounais;

Avoir au moins 5 ans d’expériences dans le domaine de la production végétale et en particulier des semences;

Diplôme d’études supérieures en agronomie, agroéconomie ou disciplines équivalentes ;

Connaissance courante du Français (écrit/parlé) et connaissance moyenne (niveau B) de l’anglais. La pratique de la langue locale (…) serait un atout

FAO Compétences générales

Être axé sur les résultats

Esprit d’équipe

Communiquer

Établir des relations constructives

Partage des connaissances et amélioration continue

Qualifications techniques/fonctionnelles

Bonne connaissance des procédures des organisations internationales en générales et celles onusiennes en particuliers

Bonne connaissance de l’outil informatique (Excel, Power point, MS office et autres logiciels) ;

Critères de selection



Poste réservé aux nationaux ou à tout candidat étranger résident au Cameroun et détenteur d’un permis de travail valide

Expérience dans plus d’un lieu d’affectation ou dans plus d’un domaine d’activité est souhaitable ;

Expérience dans la planification, dans l’exécution et de la coordination des activités de Projets et Programmes ;

Capacités dans l’organisation et l’animation des formations;

Flexible, apte à travailler en équipe dans un environnement multiculturel et sous pression ;

Faire preuve de bonne qualité d’organisation, de rigueur et justifier de bonnes qualités morales.

Bonne capacité de communication interpersonnelle et excellentes capacités rédactionnelles ;

Excellente maîtrise du système d’exploitation Windows et des applications MS Office (Word, Excel, Power Point, etc.) ;

Une expérience de travail antérieure dans un projet similaire serait fort appréciée.

Bonne connaissance des règles et procédures des organisations onusiennes

Excellentes capacité de communication, de rédaction et de présentation en français et en anglais

Une expérience professionnelle dans une Organisation Internationale serait un atout ;

PRINCIPAUX INDICATEURS DE RÉSULTATS



Résultats attendus:

Des fiches techniques pour la production des semences de riz, maïs et sorgho sont disponibles ;

Des curricula et des contenus et des outils de formation des agents de contrôle officiel, des personnels du laboratoire d’analyse des semences et des multiplicateurs sont disponibles ;

Les différentes sessions de formation des acteurs sont effectuées et les rapports soumis ;

Les missions de suivi des activités du projet sont effectuées.

INFORMATION ADDITIONNELLE La FAO ne facture aucun frais à aucun stade du processus de recrutement (candidature, réunion d’entretien, traitement).

Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez contacter: Careers@fao.org

Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas acceptées.

Seuls les certificats de compétences linguistiques de prestataires externes accrédités auprès de l’ONU et / ou d’examens officiels des langues de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des langues indiqué dans les candidatures en ligne.

Pour d’autres publications, visitez le site Web de la FAO sur l’emploi: http://www.fao.org/employment/home/en/

COMMENT S’INSCRIRE

Pour postuler, visitez le site Web de recrutement Jobs at FAO et complétez votre profil en ligne. Seules les candidatures reçues via le portail de recrutement seront prises en compte.

Les candidats sont invités à joindre une lettre de motivation au profil en ligne.

Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez contacter: Careers@fao.org

AVIS IMPORTANT: Veuillez noter que la date et l’heure de fermeture affichées ci-dessus sont basées sur les paramètres de date et d’heure de votre appareil personnel.

La FAO recherche la diversité des sexes, géographique et linguistique afin de servir au mieux ses membres dans toutes les régions.

Les candidates qualifiées sont encouragées à postuler.

Les personnes handicapées sont également encouragées à postuler.

Toutes les demandes seront traitées avec la plus stricte confidentialité.