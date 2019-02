Coordinateur de production

MISSION DU POSTE

Sous la supervision du superviseur de production :

> Fabriquer en quantité et en qualité les produits suivant le planning établi dans le respect des conditions d’hygiènes et de sécurités des biens et des personnes.

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES :

> Délivrer les volumes de production conformes et par référence, dans le respect des engagements du planning de la production et des standards de qualité.

> Utiliser de façon optimale les ressources humaines et matérielles mises à sa disposition pendant son quart.

> Utiliser de façon optimale les capacités de production mises à sa disposition.

> Assurer l’équilibrage des lignes de production.

> Emettre tout bon de travail en cas de panne de machine

> Assurer l’intégrité des recettes et maintenir les bonnes pratiques de fabrication.

> Assurer le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans son atelier de production, pendant son quart.

> Contribuer au développement des aptitudes des ressources humaines sous sa responsabilité.

> Suivre la réalisation des objectifs de son équipe. Evaluer ses collaborateurs. > Assurer la passation de quart machines en marche, après une réunion effective de prise de quart (Objectifs de production, Consignes d’Hygiène et Sécurité, Difficultés éventuelles et briefing sur productions antérieures)

> Assurer un « reporting » intègre des activités de production dans son atelier et pendant son quart (Remplissage correct des fiches de production et de ligne)

> Accomplir toute autre tâche professionnelle qui lui est confiée par la hiérarchie

QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

> (Bac +2) DUT- DEUG- BTS- ou équivalent

> 3 ans Min

> Bonne expression écrite et Orale en anglais/français

APTITUDES & ATTITUDES PARTICULIERES

> Animation des équipes,

> Proactivite

> Autonomie,

> Intégrité

Chococam Tiger Brands, certifiée ISO 9001 :2015, accorde la priorité à la méritocratie et à l’inclusion ; et de ce fait, ne saurait appliquer quelque discrimination injustifiée que ce soit en matière de recrutement, de formation, de développement de carrière et de promotion en fonction de la race, de la couleur, de l’origine ethnique, du sexe, de l’état matrimonial, du handicap, de la religion ou de la croyance et de l’âge.

Les candidats intéressés devront postuler en mentionnant en objet l’intitulé du poste publié.

SOUMISSION DE CANDIDATURE

Toutes les candidatures doivent être envoyées par la boite mail ci-après Chococam.Recruit@tigerbrands.com. Il est recommandé aux candidats de télécharger leurs lettres de motivation et cvs sous format non éditable.

Les Candidatures Féminines sont hautement encouragées

DELAI DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

09 Mars 2019