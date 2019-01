Coordonnateur Senior Distribution et Communication (H/F)

Description du poste

Placé Sous la Supervision du Directeur Marketing et Distribution, le Coordonnateur Senior Distribution et Communication aura pour principales attributions :

I — En tant que Manager de la Distribution

Elaborer la stratégie de distribution appropriée pour chaque programme / produit de façon à atteindre les objectifs quantitatifs.

Assurer le leadership des ateliers d’élaboration des plans marketing et de communication;

Mettre sur pied un programme de suivi des plans marketing par Projet / programme ;

Développer notre part de marché et assurer la croissance de la distribution de nos produits en volume et en valeur ;

Assurer le reporting de l’activité de distribution de l’ensemble des produits de l’ACMS et proposer les stratégies pour améliorer les indicateurs de performance ;

Synthétiser tous les rapports de veille concurrentielle transmis par les agents de terrain et produire un rapport consolidé;

Superviser, coordonner et évaluer les activités des responsables régionaux de distribution Valider et suivre les plannings d’animation du marché et du réseau de distribution

Accompagner les responsables régionaux des ventes dans le coaching des équipes de terrain en vue de la réalisation des objectifs globaux de l’ACMS ; Veiller à l’efficacité des interventions et au recouvrement des coûts (COGS) Préparer et animer les conventions annuelles des distributeurs et de la force de vente

Appuyer les équipes M&E dans la collecte des indicateurs du marché (TMA) et leur exploitation dans le cadre du développement et du positionnement de nos marques

Veiller à la planification des approvisionnements en temps réel selon les besoin des programmes d’ ACMS tout en minimisant le risque de rupture de stock Veiller au suivi des risques de préemption des produits et proposer les stratégies pour les éviter ;

Veiller au suivi de la gestion des stocks des projets en relation avec la chargée des approvisionnements.

II — En tant que Manager de la Communication

Manager les relations entre l’ACMS et les agences de communication, de marketing opérationnel, la régie et l’agence de pige.

Collaborer avec les divisions programmatiques dans le cadre de la proposition des campagnes annuelles de communication des produits et services ACMS selon les orientations du Plan stratégique ;

Présenter et défendre les orientations et les budgets des campagnes de communication;

Collaborer avec les équipes projets dans le processus de développement et de suivi des marques au sein de l’ACMS.

Manager, superviser et coacher les chargés et/ou les responsables de communication des différents projets.

Qualifications et expérience professionnelle requises

Etre titulaire d’un diplôme BAC+ 5 en Marketing, Vente, Distribution ou action commerciale ;

Avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans le Marketing, la Distribution ou la Vente et la Communication en agence ou chez annonceur. Avoir une double expérience dans la vente et la communication est essentielle pour ce poste ;

Etre titulaire d’un permis de conduire catégorie B ;

Parler couramment la langue française ou anglaise et avoir une bonne maîtrise de l’autre langue ;

Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique. Compétences supplémentaires requises :

Excellente capacité de négociation et de persuasion ;

Bonne capacité à établir des relations et à gérer les relations avec les clients et partenaires ;

Etre intègre, et faire preuve d’un engagement et d’une aptitude à travailler en harmonie avec des personnes d’origines et de cultures diverses ;

Forte capacité à prendre des initiatives et à travailler sous pression ;

Bon esprit d’équipe et bonne capacité à gérer les hommes ;

Esprit structuré et bonne capacité de réflexion analytique et stratégique •

Habitué à manipuler les chiffres et sensibilité aux détails ;

Bonne capacité d’expression orale et écrite ;

Avoir de bonnes aptitudes en relations publiques.

Dossier de candidature

1) Une Lettre de motivation

2) Un curriculum vitae détaillé (CV) suivant le formulaire disponible à cet effet sur le site : http : www.acms-cm.org;

3) Photocopie du diplôme requis ,

4) Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;

5) Les photocopies des documents qui justifient l’expérience requise du candidat

(Attestations de stage, d’ emploi, certificat de travail, ou tout autre document y relatif) ;

6) Photocopie du permis de conduire

Lieu de dépôts des dossiers

Les dossiers complets seront déposés dans une enveloppe anonyme avec la mention : « Candidature au poste de Coordonnateur Senior Distribution et Marketing à l’ACMS »

1. Au siège de l’ACMS à Yaoundé, sis au quartier Mballa II au lieu-dit Dragages Tél/Fax : 222 20 92 24

2. Au Bureau régional à Garoua sis au quartier Marouaré derrière la Grande Mosquée de Poumpoumre Tél : 222 27 20 02

3. Au bureau de liaison de Maroua sis au quartier Dougoï Tél : 655 82 84 84/ 656 20

03 12

4. Au bureau de liaison de Ngaoundéré sis au quartier administratif Tél : 690 12 4666/693 42 25 575. Au Bureau régional à Douala sis au quartier Ndogbati (Carrefour Agip) à côté de la Maison du cycle 333 41 I l 12

6. Au Bureau régional de Bamenda sis à COW STREET-NKWEN Tél : 333 36 20

79/691 60 26 98

NB : Date limite de recevabilité des dossiers : le jeudi 31 janvier 2019

Les candidatures féminines sont fortement encouragées et seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

L’ACMS se réserve le droit de procéder à un recrutement à un niveau inférieur ou sur la base d’un profil de poste modifié.