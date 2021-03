Développeur d’applications mobiles senior (h/f)

Faites partie de notre équipe et soutenez-nous dans le développement des solutions logicielles innovantes et sophistiquées. Lieu : Yaoundé Type d'emploi : CDI Date expiration : 15-03-2021

Champs d’applications :

Conception et développement d’applications mobiles modernes pour nos clients

Mise en oeuvre des solutions de façon indépendante

Coopération étroite avec les collègues de UI/UX Design

Évaluation continue des nouvelles technologies et de leur utilisation dans les projets

Garantir la qualité des applications

Mentorat et coaching des collègues moins expérimentés

Exigences :

Diplôme en informatique, mathématiques, sciences naturelles ou dans un domaine d’étude comparable

Plusieurs années d’expériences en tant que développeur d’applications (iOS / Android / Cross-Platform)

Connaissance des méthodes courantes de développement de logiciels (Scrum, design patterns, unit-tests, etc.)

Des normes de qualité élevées dans le développement de logiciels

Nous offrons :

Des tâches stimulantes avec une responsabilité personnelle et une liberté de création personnelle

Coopération au sein d’une équipe de développement dynamique et multidisciplinaire

Flexibilité et possibilité créatives grâce à des processus décisionnels courts et à un contact direct avec les produits

TEJIZ Sarl est une société nouvellement fondée qui offre des services dans le domaine du développement mobile et du web. (Pour plus d’infos : www.tejiz.com)

Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature, y compris vos prétentions salariales et votre prochaine date d’entrée en fonction possible.