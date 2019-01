Directeur Approvisionnement & Logistique à Sosucam

La Société sucrerie du Cameroun, société spécialisée dans la production et commercialisation de sucre à partir de la canne à sucre et acteur économique majeur au Cameroun dispose de 2 usines d’une capacité de production de plus de 130 000 tonnes de sucre. Elle recherche actuellement son/sa Directeur(rice) Approvisionnement et Logistique.

Directement rattaché(e) à la Direction Générale adjointe, il/elle aura en charge l’animation et la gestion des équipes placées sous sa Direction avec notamment pour mission de :

Établir le budget de sa direction, en contrôler l’exécution et la conformité aux normes d’exploitation

Mettre en place le plan d’approvisionnement sur la base des contraintes industrielles et commerciales et améliorer outils et nomenclatures dès que besoin

S’assurer de la bonne passation des commandes à la centrale d’achat

Piloter les process et les relations avec les fournisseurs pour les achats en local

S’assurer de la bonne réception sur site des matières, biens et équipements commandés pour les besoins de l’exploitation et d’intervenir de façon pertinente en cas de besoins

De veiller au suivi et au respect des procédures Groupe

De superviser le transit des matières, biens et des équipements entre les différents sites de la société

De s’assurer de la qualité des relations que la société doit avoir sur place avec les différents partenaires pour le bon déroulement des opérations (douanes transporteurs, …)

De développer et accompagner les équipes locales.

Impérativement de formation supérieure en Logistique et/ou Supply Chain, vous avez une expérience réussie en gestion d’équipes. Vous devrez évoluer en toute autonomie grâce à vos prises d’initiatives et à votre à sens des responsabilités.

La connaissance de l’Afrique est un plus afin de permettre une intégration plus aisée.

Bonne motivation pour l’expatriation et adaptation à la vie en conditions isolées (logé par la société sur site en « base vie » de standing : club, piscine,…).

Contrat à durée indéterminée avec l’ensemble des avantages sociaux assurant une couverture sociale complète pour l’intéressé (et sa famille le cas échéant).

Disponibilité rapide souhaitée pour prise de poste au 1er mars.

Cliquez ici pour postuler .