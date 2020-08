Une industrie spécialisée dans la production et la commercialisation des produits cosmétiques et d’hygiène,souhaite accroître son développement au Cameroun, pour faire face aux sollicitations croissantes du marché. Elle est à un moment capital de son expansion et se donne les moyens de ses ambitions en recrutant un Directeur Général (H/F).

MISSIONS

Véritable pilote de l’organisation, vous définissez avec clairvoyance les orientations stratégiques de la société au Cameroun. Vous prenez la responsabilité totale des activités sous l’angle organisationnel, financier, production et commercial. Vous définissez, organisez et managez vos équipes en anticipant sur les actions de la concurrence. Particulièrement investi(e) dans le développement commercial, vous mettez en place les axes stratégiques de développement et supervisez l’augmentation des parts de marché des différentes gammes de produits de l’entreprise. Vous gérerez l’entreprise en forte autonomie et serez l’ambassadeur des marques de l’entreprise.

RESPONSABILITÉ DU POSTE

Vos principales responsabilités devront s’exercer dans le cadre des missions et activités suivantes :

Gestion globale de l’entreprise : Management des équipes, adaptation de la stratégie générale et commerciale au marché, garant de la rentabilité de l’activité,

approvisionnement en matières premières, Gestion financière en collaboration avec la Direction Administrative et Financière, Reporting ;

Forte implication technique dans l’objectif de maîtriser et maintenir un haut niveau qualitatif des produits: Définition des orientations techniques. Vous vous appuierez sur des outils de production performants et permettant un développement serein ;

Développement commercial : Définition de la stratégie commerciale et du positionnement sur les différents segments de marché.

Consolidation des différents réseaux de distribution ;

Définir et mettre en œuvre la politique et les stratégies adaptées aux besoins du marché ;

Piloter la politique générale et en assurer la profitabilité ;

Manager directement les équipes commerciales ;

Conduire les négociations commerciales stratégiques ;

Superviser et coordonner les services techniques ;

Superviser le service financier, assurer le reporting ;

Représenter l’entreprise au niveau institutionnel et interprofessionnel ;

Manager les équipes et exercer un bon leadership ;

Garantir le développement du portefeuille clients et étendre le réseau de distribution ;

Mobiliser et optimiser l’ensemble des ressources ;

Initier et porter des projets d’innovation et/ou de transformation ;

Piloter la performance globale de l’entreprise ;

Gérer l’environnement et l’ensemble des parties prenantes.

PROFIL REQUIS

De formation de base commerciale Bac+4/5, vous justifiez d’une expérience réussie dans une fonction de Directeur Général ou d’au moins 5 ans dans une fonction de Directeur commercial dans le secteur de la grande distribution (FMCG).

COMPETENCES REQUISES

Compétences relationnelles, capacité de négociation, capacités managériales et entrepreneuriales, vision stratégique, goût du challenge, sens de l’innovation et du résultat seront vos atouts pour réussir à ce poste.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour répondre à cette offre, bien vouloir postuler à partir du site www.afric-staff.com en précisant en objet la référence du poste AFRICSTAFF/MIMFF – DG01 ou encore envoyez votre cv l’adresse recrutement.manager@afric-staff.com

NB : Les candidats pressentis seront soumis à une évaluation psychométrique dont les détails du TEST sont précisés dans la fiche technique ci-dessous.