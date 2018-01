Économiste Pays à la Bad

LE COMPLEXE :

L’Economiste en Chef et Vice-président de la gouvernance économique et de la gestion du savoir est le porte-parole de la Banque pour les questions économiques et le Vice-président du Complexe de la gouvernance économique et de la gestion du savoir. Il a notamment pour mission : (i) d’assurer le leadership et la visibilité de la Banque sur les questions concernant l’économie, les finances, la gouvernance financière et le développement socioéconomique ; de coordonner la réalisation d’analyses destinées à éclairer les politiques opérationnelles ; et (ii) de mettre systématiquement en évidence le rôle clé du savoir, de l’expérience et des enseignements qui en découlent, ainsi que leur impact tangible sur la transformation durable et inclusive des économies africaines.

LE POSTE:

L’Économiste pays centrera son action sur les études macroéconomiques en vue d'approfondir les connaissances sur le pays, la préparation des Etudes Economiques et Sectorielles et la coordination de la préparation des Documents de Stratégie Pays et d’autres documents pertinents (revue à mi-parcours, rapport d’achèvement, etc.).

