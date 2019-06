Mission Principale : Développer et animer un portefeuille clients entreprise (Secteur Public) afin

d’atteindre les objectifs assignés

Objectifs principaux

Principal interlocuteur de la banque auprès des clients et prospects de son portefeuille, le Gestionnaire

de Comptes DCE a Ia responsabilité de :

Objectif 1 : Gérer un portefeuille de clients :

– du secteur public (Entreprises publiques et parapubliques, Administrations et collectivités,

Organisations lnternationales, etc.) ;

– de PME d’une certaine taille ;

– de grandes entreprises.

Objectif 2 : Ecouter et anticiper les besoins des clients ;

Objectif 3 : Structurer les offres financières et propositions commerciales en adéquations avec les

attentes des clients et tout en respectant les contraintes réglementaires et internes à la banque;

Objectif 4 : Négocier les conditions de mise en place des solutions et produits proposés et mettre en

oeuvre les décisions prises en matière de risques ;

Objectif 5 : Proposer et mettre en oeuvre la stratégie de son portefeuille en corrélation avec celle de la

Direction de la Clientèle Entreprises.

Activités principales

Au quotidien, le Gestionnaire de Comptes DCE devra assurer :

Le développement commercial du portefeuille de clients et de prospects en charge ;

L’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie commerciale en rapport avec les clients de son

portefeuille ainsi que des objectifs visés;

La mise en oeuvre d’une forte présence commerciale différenciée et multiforme et le suivi des

prospects;

La structuration de I’offre commerciale en faisant appel aux compétences internes et gérer la

négociation;

La participation majeure dans la synergie des Lignes Métiers afin d’obtenir un consensus sur les

décisions à prendre et les actions à mener;

La contribution à la maîtrise du risque en collaboration avec la Direction du Risque ;

La participation à la définition de la politique de risques et sa mise en oeuvre, pour les clients dont il a

la responsabilité commerciale ;

L’élaboration du budget de son portefeuille dans le respect de la politique commerciale de la banque

et en suivre la réalisation ;

La veille concurrentielle pour les segments de marché de son portefeuille ;

Le recouvrement des engagements en souffrance de son portefeuille ;

La participation au recouvrement des engagements en souffrance de son portefeuille ;

L’élaboration des rapports d’activité périodiques et l’information de son supérieur hiérarchique ainsi

que la Direction Générale de la banque, des activités de son portefeuille.

Qualifications et expérience

Bac + 4 minimum en Banque et Finances, Gestion

Commerciale, Marketing, ou toute autre discipline

similaire; un Diplôme ITB niveau il serait un

avantage

Expérience d’au moins quatre (04) ans à un poste

similaire (de préférence dans le secteur bancaire) ;

Maîtrise des outils bureautiques

Aptitudes et compétences

Probité et intégrité morale

Leadership et Dynamisme

Excellent sens des relations commerciales

Bonne capacité d’analyse et d’écoute

Autonomie et orientation résultat

Rigueur et organisation

Le bilinguisme serait un atout

Dépôt des Candidatures

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, merci d’envoyer votre

curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à rh.recrutement@banqueatlantique.net au plus tard le

vendredi 14 juin 2019 à 12h, en précisant en objet «Gestionnaire de Comptes DCE».

Toute candidature reçue par un canal autre que celui indiqué ne sera pas considérée.