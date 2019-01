Journaliste et Réalisateur stagiaire

Référence de l'offre : non renseigné

Dans le cadre du lancement de sa chaîne de télévision numérique, New Generation Production recherche des jeunes étudiants en journalisme et réalisation audiovisuelle.

Région: Centre

Ville: Yaoundé

Nom entreprise ou personne: New Genereation

Type de contrat: Freelance

Niveaux d’études: BAC+2

Expérience: New Generation Production

Sexe: Sans distinction

E-mail: negeprodtv@gmail.com

MISSION

Ils présenteront des émissions dans les domaines du sport, de la musique, de la mode, des Nouvelles technologies etc. Ce stage vous permettra de mettre en pratique vos connaissances théoriques, et d’acquérir de l’expérience professionnelle au sein d’une équipe jeune et dynamique.