LA SOCIETE GENERALE AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST RECHERCHE QUATRE (04) CONTROLEURS SENIOR NIVEAU 2

Référence de l'offre : Société Générale Secteur : Banque/Micro-finance

Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de Contrôles Permanent de Niveau 2, le Contrôleur de niveau 2 a pour missions principales :

D’exécuter le plan de contrôle de niveau 2 pour les filières Risques et Conformité, afin de réaliser une évaluation indépendante du dispositif et des contrôles de niveau 1 mis en place par les filiales de son périmètre afin de prévenir le risque et de s’assurer qu’elles opèrent en conformité avec les réglementations qui s’appliquent au Groupe

De participer aux restitutions aux instances de régulation du Groupe ainsi qu’auprès de l’AUDIT, le cas échéant.

Le Contrôleur Senior Niveau 2 aura pour principales activités de :

Réaliser des missions de contrôle de niveau 2 par une évaluation du dispositif des contrôles de niveau 1 au travers de leur conception et de leurs résultats (y compris Testing conformément au guide méthodologique) et la revue d’architecture, visant à réduire les risques afférents à l’activité au regard des Directives, Instructions et Procédures SG ;

Formuler des axes d’améliorations afin de renforcer et mettre en conformité, le cas échéant, les dispositifs des filiales. Ces axes d’améliorations feront l’objet d’un suivi formalisé et leur statut sera rapporté régulièrement au Responsable du contrôle de niveau 2 auquel il/ elle est rattaché(e) ;

Participer à la restitution des résultats des missions de contrôle de niveau 2 auprès des départements contrôlés ;

Contribuer à l’élaboration des livrables à fournir aux instances de gouvernance (notamment Entité, BU) en matière de résultats des missions de contrôle de niveau 2.

COMPETENCES METIERS

Maîtrise de l’environnement réglementaire bancaire et financier (connaissance métiers, risques opérationnels, contrôles)

Bonne connaissance des techniques de contrôle permanent et de gestion des risques

Maîtrise des outils Microsoft et Excel en particulier

Maîtrise de la banque de détail et des opérations bancaires

Maitrise des règles de contrôle interne

Capacités d’analyse des situations et des opérations

Bonne qualité rédactionnelle

COMPETENCES COMPORTEMENTALES

Esprit critique et d’initiative

Disponibilité et sens de l’écoute

Rigueur

Sens de l’organisation et des priorités

Sens de la communication _ Doté d’un bon relationnel

Esprit de synthèse

PROFIL DU CANDIDAT

Bac+5 en Finance, Audit, Comptabilité, Contrôle de Gestion ou équivalent

Expérience bancaire en matière de gestion des risques opérationnels et de contrôle ou d’audit (Minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire ou dans le domaine du contrôle en général)

Merci d’adresser votre candidature (CV) en précisant en objet «RISQUES/CSN2/21» à l’adresse suivante : Recrutement.Afce@socgen.com

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES CANDIDATURES : VENDREDI 12 MARS 2021 A 17 HEURES.