L’OAPI RECRUTE UN JURISTE BILINGUE

AVIS DE VACANCE D’EMPLOI

Titre du Poste : Juriste Bilingue

Catégorie : SG7 – 1er Echelon

Niveau (Grade) : Cadres de maîtrise de niveau II

Date d’entrée en service : Deux semaines après notification du recrutement

Durée de l’engagement : Emploi permanent après une période d’essai de trois (3) mois

Unité Administrative : Direction de la Prospective et de la Coopération

Lieu d’affectation : Yaoundé (République du Cameroun)

Date de clôture de dépôt de candidatures : 29 avril 2022

Conditions d’éligibilité

– Etre ressortissant(e) d’un des pays membres de l’OAPI et résider au Cameroun.

– être âgé de 18 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de clôture du dépôt des

candidatures ;

– jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

Attributions principales

Sous la responsabilité du Directeur de la Prospective et de la Coopération, le titulaire du

poste est chargé du suivi de la coopération avec les pays hispanophones et lusophones. A

ce titre, il est chargé principalement de :

➢ Contribuer à l’initiation et à la négociation des accords de coopération ;

➢ Contribuer au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des accords de

coopération et des contrats de partenariats ;

➢ Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique d’extension de

l’espace OAPI ;

➢ Assurer l’interface entre les directions de l’OAPI et les partenaires régionaux et

internationaux hispanophones et lusophones.

Qualifications requises :

➢ Etre titulaire d’une Licence en droit ou tout autre diplôme reconnu équivalent par

l’autorité compétente ;

➢ Justifier d’au moins trois (03) années d’expérience professionnelle dans le service

juridique d’un cabinet, d’une Organisation Internationale ou d’une Administration

Publique ;

➢ Avoir des connaissances en relations internationales ;

➢ Avoir des connaissances en techniques administratives ;

➢ Avoir une bonne connaissances des outils bureautiques ;

➢ Avoir une bonne organisation dans le travail, être rigoureux sur le respect des

délais et être capable de travailler sous pression ;

➢ Avoir une excellente connaissance de la langue française ;

➢ Avoir une bonne connaissance de l’une des langues suivantes (espagnol ou

portugais) ;

➢ Avoir une connaissance de la langue anglaise serait un atout ;

➢ Avoir une connaissance du système de la propriété intellectuelle serait un atout ;

Composition du dossier de candidature

Tout(e) candidat(e) à ce poste doit constituer un dossier comportant les pièces ci-après :

➢ Une lettre de motivation ;

➢ un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme de l’acte de

naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

➢ un curriculum vitae détaillé ;

➢ un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

➢ une copie certifiée conforme des diplômes, titres, attestations de qualification,

certificats de travail ;

➢ une attestation régulièrement établie des emplois publics ou privés

précédemment occupés et indiquant leur durée ;

➢ un certificat de visite médicale, datant de moins de trois mois, attestant que le

candidat remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales.

Rémunération

Le poste est classé à la catégorie SG7 de la grille salariale en vigueur à l’OAPI. Le

recrutement se fait au 1er échelon. L’intéressé(e) bénéficiera des avantages et indemnités

dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Eléments du dossier d’engagement

Le/la candidat(e) retenu(e) devra, préalablement à la prise de service :

➢ Présenter les originaux de ses diplômes, titres et pièces d’état civil ;

➢ fournir une attestation sur l’honneur de libre engagement s’il n’est pas

fonctionnaire ou un acte de détachement s’il est fonctionnaire.

Adresse à laquelle les dossiers doivent être envoyés

Les dossiers de candidature complets seront déposés, sous plis fermés avec la mention

de l’emploi concerné à l’OAPI à l’adresse ci-après, le cachet de la poste faisant foi

éventuellement, ou envoyés par voie électronique à l’adresse : recrutement@oapi.int.

Monsieur le Directeur Général de l’OAPI

BP 887 YAOUNDE (République du Cameroun)

Tél (237) 222 20 57 00

NB : Seuls les candidats qui auront satisfait à toutes les exigences du poste seront

contactés.