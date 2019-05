Organisateur métiers dans une institution financière

Une importante institution financière installée à Yaoundé au Cameroun recherche pour des besoins du Service de l’Organisation un Stagiaire Organisateur métiers Pré-emploi.

Descriptif de la mission :

Nous recherchons pour notre activité administration et gestion de nos solutions bancaires un personnel pour participer à nos projets d’optimisation, veille et gestion des processus métiers en étroite ligne avec l’évolution de l’activité et la stratégie globale de la structure, de la gestion des projets et du suivi de l’application des processus existentiels dans les activités quotidiennes.

Vous serez formé à nos solutions, ainsi qu’à nos processus qualité et méthode. Nous vous offrons la possibilité de capitaliser sur vos qualités professionnelles et personnelles afin d’évoluer vers des plus élevées.

Compétences requises :

De formation BAC+5 (école d’Ingénieur, Ecole de Commerce ou Université), vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans dans le domaine bancaire. Vous êtes polyvalent(e), autonome, avez l’esprit de synthèse et êtes doté(e) d’un bon relationnel. La maîtrise de l’anglais, ainsi qu’une grande mobilité (Déplacements fréquents) sont indispensables.

Compétences métiers : Bonnes connaissances des métiers de la banque.

Composition du dossier de candidature :

Un curriculum vitae ;

Une lettre de motivation ;

Une copie de votre dernier diplôme.

Nombres de postes : 1.

Date limite de dépôt de dossier : 31 Mai 2019.

Contrat proposé : Stage professionnel rémunéré de 06 mois renouvelable une fois avec CDI à la fin si concluant.