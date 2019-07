Psychologue

Objectifs principaux

Apporter une assistance psychosociale aux victimes de violations des droits humains, notamment les survivantes de SGBV et ENA, ES dans les départements ciblés par le projet.

Renforcer les capacités des équipes protection, des partenaires techniques et des réseaux communautaires de protection sur la prise en charge psychosociale ;

Animer les centres d’écoute ;

Assurer un travail de qualité en conformité avec les valeurs d’INTERSOS et les principes humanitaires ;

Utiliser les moyens de travail (finance, matériel, logistique) conformément aux procédures en vigueurs ;

Assurer le Reporting régulier des activités de protection de l’enfance sur le terrain et maintenir un bon niveau de collaboration et de communication avec les partenaires.

Responsabilités

Assurer la prise en charge psychologique des victimes de violences ou déplacement liés aux conflits ;

Assurer la prise en charge psychologique des patients victimes de violences sexuelles ;

Renforcer les capacités des staffs actifs dans l’identification, écoute des victimes des violations des droits humains inclus les VBG et PBS ;

Assurer la sensibilisation de la population au sein de la communauté, site de déplacement camps de réfugiés…

Référer les cas complexe nécessitant une prise en charge spécifique vers les acteurs des protections ayant des actions appropriées ;

Produire le rapport mensuel des activités réalisées.

Assurer d’autres taches non énumérées ayants trait au poste

Exigences du poste

Qualifications requises :

BAC+5 en sciences sociales ou psychologie Clinique

Au moins 1 an d’expérience professionnelle en Psychologie clinique auprès des personnes adultes et enfants au sein d’une équipe pluridisciplinaire,

Expérience de travail : au moins 1 an au sein d’une ONG internationale ou nationale reconnue pour la valeur de ses dispositifs organisationnels ;

Expérience de travail autour d’une problématique liée à la violence ou auprès d’une population défavorisée suite aux conflits armés;

Expérience en formation formelle et informelle ;

Capacité à travailler au sein d’une équipe multiculturelle et pluridisciplinaire;

Capacité rédactionnelle ;

Être de nationalité camerounaise;

Etre disponible à organiser des missions régulières sur le terrain.

Etre capable de faire une bonne lecture de la situation sécuritaire dans sa zone d’intervention et environs

Parler couramment le français et d’autres dialectes (Arabe choa, mafa, Mandara, fulfulde, kotoko) de l’Extrême Nord du Cameroun serait un atout ;

Capacité en word et rédaction d’un rapport analytique

Être de nationalité camerounaise;

Bonne capacite d’écriture et d’expression

Bonne connaissance informatique word, windows, internet, powerpoint…

Bonne capacité organisationnelle

Détention d’un permis de conduire est un atout

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en PDF en suivant le lien ci-après : Formulaire

Ou

Vous pouvez déposer votre CV et votre lettre de motivation par courrier dans nos bureaux INTERSOS Yaoundé (Route du Rond-point Bastos, vers Dragage), Maroua (Quartier Pitoaré, en face de l’hôtel de ville) ou Kousseri, Mora, Mokolo Buea et Bamenda.

Les détails de l’offre d’emploi peuvent être consultés ou retirés dans les différents bureaux INTERSOS.

Le délai de dépôt de candidature est fixé le Lundi 22 Juillet 2019 à 17h.

NB : Seules les candidatures présélectionnées seront contactées pour le test écrit.