RECRUTEMENT D’UN CADRE JURISTE A L’OAPI

Titre du Poste : Cadre Juriste

Catégorie : C1 – 1er Echelon

Niveau (Grade) : Cadre Administratif et Technique

Date d’entrée en service : Un mois après notification du recrutement

Durée de l’engagement : Emploi permanent après une période probatoire de

deux (2) ans

Unité Administrative : Direction des Affaires Juridiques

Lieu d’affectation : Yaoundé (République du Cameroun)

Date de clôture de dépôt de candidatures : 27 mai 2022

Conditions d’éligibilité

– Etre ressortissant(e) d’un des pays membres de l’OAPI. A qualification égale, la

préférence sera donnée aux candidats des pays sous-représentés au sein de

l’Organisation.

– être âgé de 18 ans au moins et de 55 ans au plus à la date de clôture du dépôt des

candidatures ;

– jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

Attributions principales

Sous la supervision du Directeur des Affaires Juridiques, le titulaire du poste est chargé

principalement :

➢ d’assister les Etats membres dans l’élaboration de textes législatifs et

réglémentairs ayant trait à la propriété intellectuelle (loi-types) ;

➢ de participer à l’élaboration et à la révision des textes de l’Organisation

(règlements, guides, Instructions administratives) ;

➢ de préparer, en liaison avec le service de la prospective, la participation de

l’OAPI et de ses Etats membres aux débats et négociations en matière de

propriété intellectuelle ;

➢ d’organiser l’examen en vue de l’obtention du titre de conseil en propriété

inustrielle et du concours d’accès à la profession de mandataire ;

➢ d’instruire les dossiers de demandes de titres d’agent et de conseil en propriété

industrielle et les demandes d’agrément à la profession de mandataire ;

➢ d’assurer l’encadrement et le suivi des mandataires auprès de l’OAPI ;

➢ de participer à la visite des cabinets de mandataires ;

➢ d’initier les contrats liant l’OAPI à des tiers ;

➢ de donner des consultations juridiques ;

➢ de participer aux travaux et réunions en liaison avec d’autres Directions et

Services.

Qualifications requises :

➢ Avoir un diplôme de 2ème cycle (Maîtrise ou Master I) en Sciences Juridiques ou tout

autre diplôme reconnu équivalent par l’autorité compétente ;

➢ Avoir au moins cinq (05) années d’expérience professionnelle dans le service

juridique d’un cabinet, d’une Organisation Internationale ou d’une Administration

Publique ;

➢ Avoir une expérience prouvée dans l’élaboration de textes juridiques ;

➢ Savoir effectuer la veille juridique ;

➢ Avoir une connaissance du système de la propriété intellectuelle ;

➢ Avoir une bonne connaissance des outils bureautiques ;

➢ Avoir une bonne organisation dans le travail, être rigoureux sur le respect des délais

et être capable de travailler sous pression ;

➢ Avoir une excellente connaissance de la langue française ;

➢ Avoir une connaissance de la langue anglaise serait un atout.

Composition du dossier de candidature

Tout(e) candidat(e) à ce poste doit constituer un dossier comportant les pièces ci-après :

➢ un formulaire de candidature dûment rempli (disponible sur le site www.oapi.int) ;

➢ un extrait d’acte de naissance ou une copie certifiée conforme de l’acte de

naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

➢ un curriculum vitae détaillé ;

➢ un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

➢ une copie certifiée conforme des diplômes, titres, attestations de qualification,

certificats de travail ;

➢ une attestation régulièrement établie des emplois publics ou privés précédemment

occupés et indiquant leur durée ;

➢ un certificat de visite médicale, datant de moins de trois mois, attestant que le

candidat remplit les conditions d’aptitudes physiques et mentales.

Rémunération

Le poste est classé à la catégorie C1 de la grille salariale en vigueur à l’OAPI. Le

recrutement se fait au 1er échelon. L’intéressé(e) bénéficiera des avantages et indemnités

dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Eléments du dossier d’engagement

Le/la candidat(e) retenu(e) devra, préalablement à la prise de service :

➢ Présenter les originaux de ses diplômes, titres et pièces d’état civil ;

➢ fournir une attestation sur l’honneur de libre engagement s’il n’est pas fonctionnaire

ou un acte de détachement s’il est fonctionnaire.

Adresse à laquelle les dossiers doivent être envoyés

Les dossiers de candidature complets seront déposés, sous plis fermés avec la mention de

l’emploi concerné à l’OAPI à l’adresse ci-après, le cachet de la poste faisant foi

éventuellement, ou envoyés par voie électronique à l’adresse : recrutement@oapi.int.

Monsieur le Directeur Général de l’OAPI

BP 887 YAOUNDE (République du Cameroun)

Tél (237) 222 20 57 00

NB : Seuls les candidats qui auront satisfait à toutes les exigences du poste seront

contacté