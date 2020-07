Responsable commercial et marketing h/f

Mission :

Le Chef de Département Commercial et Marketing contribue à définir la politique commerciale de l’entreprise, la met en œuvre dans le respect des normes d’organisation de l’entreprise. Il conçoit, met à jour et enrichit le plan de développement commercial et marketing suivant les axes de développement privilégiés par le Comité de Direction.

Met en évidence et rend compte au conseil de direction des difficultés opérationnelles rencontrées avec les structures adhérentes ;

Conçoit et met en œuvre, en collaboration avec les directeurs de structures impliquées, les outils propres à surmonter les difficultés opérationnelles rencontrées ;

Rend compte régulièrement des travaux effectués au conseil de direction ;

Conçoit, adapte et renseigne l’outil de suivi des objectifs, des travaux effectués.

Techniques

Tient à jour le fichier clients ;

Négocie les conditions commerciales d’un contrat ;

Forme la force de vente / les équipes de show-room pour la commercialisation des produits ;

Répartit les rôles dans le réseau de vente et fixe des objectifs ;

Propose les actions commerciales ou promotionnelles ;

Collecte et analyse les informations produits / marchés (résultats des ventes, résultats des nouveaux produits en phase de lancement, comportement des clients, concurrence, vente…)

Managériales

Coordonne et anime une équipe ;

Suit les indicateurs d’activité et agi de manière corrective si nécessaire ;

Fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs et en vérifie la réalisation ;

Constitue des équipes ;

Défini et exploite les indicateurs pertinents et des tableaux de bord.

Sociales et organisationnelles

Met en forme un rapport ;

Rédige les documents, courriers, notes ou rapports techniques pour des destinaires internes ou externes à l’entreprise ;

Recueille, synthétise, exploite des données et indicateurs.

Profil :

Diplôme d’école de commerce ou BAC+3 en Ventes et Marketing ;

Justifier d’une expérience réussie d’au moins 05 ans comme commercial/marketing ;

Bonne capacité de management d’une équipe ;

Force de propositions ;

Bonne maîtrise de l’outil informatique;

Bonne capacité de reporting ;

Forte capacité de négociation ;

Maîtrise du français et de l’anglais ;

Bonne connaissance des produits et/ou services de l’entreprise serait un atout (Messagerie et Transport)