Responsable de Finance à l’Extrême-Nord

Compétences spécifiques : Compétences confirmées en gestion financière, administrative et logistique;

Capacité d’organisation et attention aux détails;

Capacité à respecter des délais stricts;

Compétences et aptitude à appliquer des qualifications nouvellement acquises; Compétences générales : Travailler en équipe et dans un environnement multiculturel ;

Ouverture d’esprit, adaptation et problem-soliving

Capacité à travailler sous pression;

Aptitude à tenir des délais contraignants;

Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation;

Aptitude à coordonner le travail d’une/plusieurs équipes déployé sur le terrain ;

Capacité d’organisation, d’animation et de délégation ;

Sens de la négociation et résistance au stress ;

Excellente capacité rédactionnelle (rapports, manuels de formation etc) ;

Sensibilité à l’objectif spécifique du programme et adhésion aux principes et valeur INTERSOS.