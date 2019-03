Responsable du développement commercial

Principales tâches et principales responsabilités

Identifier et apporter des pistes de vente, présenter des produits ou des services à de nouveaux clients;

Entretenir de bonnes relations de travail avec de nouveaux contacts;

Communiquer les développements de nouveaux produits aux clients potentiels;

Rédaction de rapports pour le réseau;

Fournir à la direction des commentaires;

Identifier de nouvelles opportunités commerciales – y compris de nouveaux marchés, secteurs de croissance, tendances, clients, produits et services;

Rechercher le contact approprié dans une organisation;

Générer des prospects et des appels à froid clients potentiels;

Rencontrer les clients / clients en personne et / ou par téléphone;

Comprenez les besoins de vos clients et soyez capable de répondre efficacement avec un plan pour y répondre;

Pensez de manière stratégique – voyez la situation dans son ensemble et définissez des buts et des objectifs afin de développer et d’améliorer l’entreprise;

Travailler de manière stratégique – en effectuant la planification nécessaire pour mettre en œuvre les changements opérationnels;

Rédiger les contrats clients;

Avoir une bonne compréhension des produits ou services de l’entreprise et pouvoir conseiller les autres à leur sujet;

S’assurer que le personnel est présent dans l’ensemble de l’organisation et comprend le besoin de changement et ses exigences;

Former les membres de votre équipe en organisant une formation externe, le cas échéant;

Assurer la liaison avec l’équipe des finances, les départements de l’entreposage et de la logistique, le cas échéant;

Chercher des moyens d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise;

Assister à des séminaires, des conférences et des événements, le cas échéant;

Se tenir au courant des tendances et des changements dans le monde des affaires;

Aide à la planification des campagnes de vente;

Créer un pipeline de vente;

Négocier les prix avec les clients et les fournisseurs dans certains cas;

Effectuez des prévisions et des analyses des ventes et présentez vos conclusions à la haute direction.

Compétences / connaissances

Personnalité autonome avec une capacité de travail hautement indépendante;

Bonne compréhension des dépendances entre finances, opérations et commercial;

Capable et disposé à travailler dans un environnement de travail hautement multiculturel;

Bonnes compétences en communication (verbale et écrite). Capacité à expliquer et à attirer de nouveaux clients;

Bonnes compétences analytiques;

Parle couramment anglais;

Bonnes aptitudes interpersonnelles et de communication;

Compétences avancées en logiciels (Word, Excel, PowerPoint, etc.);

Bon sens des affaires;

Une compréhension profonde des principes du marketing;

Bonnes compétences en communication;

Une attitude positive;

Techniques de négociation;

Beaucoup d’initiative.

Expérience et qualification

> 5 années d’expérience dans le secteur du transport de fret accompagnées d’une vaste expérience de haut niveau dans une entreprise de services;

Maîtrise

Si vous souhaitez postuler à ce poste, veuillez nous envoyer votre CV à recrutement.dgfcm@dhl.com.

La date limite de soumission est le lundi 18 mars 2019.