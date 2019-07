Responsable en ressources humaines/développement des affaires

Le but de ce poste est d'embaucher quelqu'un qui coordonnera un service numérique innovant qui associe la pratique des RH avec les ventes et le développement commercial et qui comprend un portail d'emploi, un annuaire des entreprises et une plate-forme de marketing événementiel à travers l'Afrique.

Instructions d’application:

Les candidats qualifiés doivent se référer à www.icubefarm.com ou copier-coller le lien https://www.icubefarm.com/job/human-resourcebusiness-development-coordinator# pour consulter le poste, créer un profil, télécharger leur CV et postuler directement en ligne.

Les candidats peuvent également postuler en envoyant leur CV en format PDF à careers@expertversions.com. Les candidats qui choisissent cette option doivent mentionner en objet du courriel : Cameroun – Candidature au poste de coordonnateur des ressources humaines et du développement des affaires. Les demandes qui ne respectent pas cette exigence ne seront pas prises en considération.

Les candidats doivent s’assurer que leur CV décrit bien les principales tâches effectuées dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du développement des affaires ou des ventes.

Fonctions et responsabilités

Tâches clés en matière de ressources humaines et de recrutement :

-Afficher les offres d’emploi au nom de l’entreprise;

-Aider à l’enregistrement des demandeurs d’emploi et des offres d’emploi sur son portail et assurer l’utilisation efficace du portail ;

-Examiner les CV et les candidatures reçus sur le portail et fournir au Client une liste initiale de candidats qualifiés en vue d’une présélection pour un entretien;

-Coordonner et mener des entrevues avec les candidats afin de vérifier que leurs compétences et aptitudes répondent aux exigences;

-Examiner les antécédents et valider les références et l’expérience de travail des candidats;

-Jouer le rôle de facilitateur et coordonnateur de la formation pour les séances de formation liées aux RH qui peuvent avoir lieu tous les mois ou tous les trimestres;

-Contribuer à la rédaction de documents de formation sur des sujets liés aux RH;

-Coordonner des activités RH similaires pour des collègues sur d’autres marchés africains;

Tâches clés du développement des affaires :

-Travailler avec l’équipe du marketing et des ventes pour assurer le service des relations publiques pour notre client, y compris la représentation aux événements locaux;

-Travailler avec l’équipe du marketing et des ventes à l’élaboration de stratégies de marketing et de stratégies en ligne pour stimuler l’enregistrement des entreprises et des demandeurs d’emploi sur le portail;

-Travailler avec l’équipe de vente pour prospecter et identifier des clients potentiels;

-Rencontrer les clients potentiels et les décideurs au sein de l’organisation cliente par le réseautage, les appels à froid, la publicité ou d’autres moyens pour susciter l’intérêt des clients potentiels ;

-Travailler avec l’équipe de développement des affaires pour rédiger et livrer la proposition de services, assurer le suivi des clients potentiels afin de conclure de nouveaux contrats avec de nouveaux clients;

-Fournir de la rétroaction, de l’information et des suggestions pour améliorer et communiquer au sujet des questions, des critiques et des recommandations reçues du public;

-Préparer des rapports mensuels;

-Travailler avec l’équipe de vente sur la fidélisation des clients;

-Gérer les clients existants et s’assurer qu’ils demeurent satisfaits et positifs ;

Qualifications requises

-Baccalauréat et maîtrise en gestion des ressources humaines;

-Toute certification supplémentaire en marketing ou en vente sera un plus.

-Un minimum de trois ans d’expérience en gestion des ressources humaines dans une institution reconnue

-Expérience dans la vente de services RH sera un plus.

-Maîtrise de l’anglais et du français

-Communication écrite et verbale

-Un style d’écriture clair avec une connaissance impeccable de l’orthographe et de la grammaire

-Communication interpersonnelle, précision, attention aux détails

-La capacité d’établir et de maintenir de bonnes relations avec les clients

-Connaissance de l’informatique et des applications MS Office

-Le candidat doit démontrer ses compétences dans le domaines des nouvelles technologies, sa capacité à comprendre l’évolution de la technologie dans le secteur des RH et sa maîtrise du fonctionnement des portails d’emploi, des répertoires d’entreprises et d’autres plateformes en ligne