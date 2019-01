Social media manager CDD

LES MISSIONS :

Définir et mener la direction stratégique de toutes les activités de médias sociaux des clients et de l’entreprise.

Elaborer des stratégies marketing et de contenu.

Valoriser l’image de nos clients et de l’agence sur les réseaux sociaux.

Coordonner les Community managers et différents acteurs externes.

Coopérer avec les équipes créatives et suivre la production des contenus (visuels, vidéos, campagnes média…).

Etre en veille permanente pour renouveler la force des recommandations stratégiques.

Surveiller et modérer les contenus des réseaux sociaux afin de maximiser les contributions des communautés.

Planifier et gérer les campagnes media.

Analyser les performances et créer des rapports de campagnes.

Adopter une démarche Test and Learn pour essayer de nouveaux formats, nouveaux médias, nouvelles tactiques.

LE PROFIL

Au moins deux ans d’expérience significatives dans le domaine du Social media, en agence.

Licence ou master en communication/ marketing.

QUALITÉS REQUISES :

Une forte appétence et connaissance du web.

Compréhension du rôle du social media dans les plans de communication du client.

Compréhension des outils d’analytics, alexa, et de programmation sociale media.

Familier des plateformes de content management.

Capacité de veille et d’analyse des conversations en lignes grâce à des outils de monitoring.

Excellentes qualités rédactionnelles et orales en français (et idéalement en anglais).

Une très bonne maîtrise de powerpoint/keynote et une capacité à réaliser des recommandations de qualité tant sur le fond que sur la forme.

Team player, organisé(e), forte capacité à hiérarchiser, autonome, proactif (ve), esprit créatif

Poste à pourvoir en CDI, temps plein, base à Yaoundé

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante: recrutement@makuas.com