Référence de l'offre : non renseigné

- Fidéliser les clients par une écoute et un suivi qualitatif

Dans le cadre de l’administration et la promotion de notre application StarTimes On, nous recrutons un Technico-Commercial. Rattaché au Département Opération et Marketing, vos principales activités sont les suivantes:

PROFIL RECHERCHE

Genre : Féminin ou Masculin

Diplôme : Bac+2/3 en informatique/web marketing

Expérience: 2 à 3 ans d’expérience significative à un poste similaire

Qualités souhaitées : Bonne maîtrise de l’anglais (lu, écrit, parlé); Excellent relationnel et forte capacité à travailler en équipe; Maîtrise des techniques marketing et communication; Maîtrise des environnements Java, Spring boot, VueJS, Glassfish, Tomcat, PostgreSQL, JUnit, AppSheet; Bonne maîtrise des réseaux sociaux; Maîtrise du Pack Office (Word, Excel et Powerpoint notamment); Connaissances appréciées dans le domaine du Big data.

DÉPÔT DES CANDIDATURES

Si vous êtes intéressé(e)s par cette offre et possédez les qualités et compétences recherchées, merci d’envoyer votre curriculum (vitae avec photo) accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse en précisant en objet «TECHNICO COMMERCIAL» à l’adresse startimescm.recrutement@gmail. com

Délai: 03 Janvier 2021