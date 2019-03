Traducteur anglais / français

Devoirs et responsabilités

Traduction

Aide à la traduction des documents officiels d’UBA de l’anglais vers le français pour divers groupes d’entreprises / de soutien, notamment les politiques, procédures, rapports, correspondance, bulletins d’information, matériel de formation;

S’associe à l’équipe de communication interne pour produire nos supports de communication en français;

Assiste dans la traduction / relecture de documents commerciaux généraux traduits en français pour assurer la normalisation au sein du groupe;

Aide à l’interprétation de l’anglais vers le français pour les cadres lors de réunions de travail.

Enseignement

Participer à l’élaboration de programmes de formation en français pour le personnel non natif, ce qui améliorera la mobilité entre les employés du bureau du groupe / des filiales dans les pays et garantira que le personnel nommé est dûment formé

Aide à diriger des séances de formation en français;

Participer à la formation en français du personnel non francophone au moyen de diverses méthodes d’apprentissage et de développement, telles que l’apprentissage en ligne et l’enseignement traditionnel en classe;

Assure la mise en œuvre et le strict respect des programmes de formation en français développés;

Aide à la mise en place d’une bibliothèque et d’un laboratoire de langue UBA.

Qualifications minimales d’éducation

Un baccalauréat en langues (anglais / français)

Diplôme professionnel en traduction et interprétation (anglais / français) Conditions d’expérience professionnelle requise

4 à 7 ans d’expérience en tant que traductrice anglais / français

Une expérience de travail en tant que traducteur dans une institution financière ou en tant que professeur d’anglais / français sera un atout supplémentaire

Connaissances / Compétences / Compétences

Connaissance des opérations bancaires

Bonne connaissance de la formation

Bonne connaissance des produits, services et processus de la banque

Bonne compréhension du français et de l’anglais

Maîtrise de l’anglais

Excellente communication verbale et écrite

Bonnes compétences interpersonnelles

Adaptabilité à différentes cultures

Écriture créative

Bonnes techniques de présentation

Toutes les candidatures doivent être envoyées à hcmrecruitcameroon@ubagroup.com

Date limite d’inscription: 12 mars 2019