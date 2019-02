Un responsable programme Sécurité alimentaire et appui aux moyens d’existence

Solidarités International

Lieu d'affectation : Mokolo avec déplacements réguliers sur Maroua (1h de trajet)

Type de contrat : CDD (6 à 12 mois selon expérience ; renouvelables)

I. Présentation de l’organisation

Solidarités International est une organisation humanitaire française présente au Cameroun depuis juillet 2014. La mission mène actuellement plusieurs programmes d’urgence et de post-urgence dans les régions de l’Est et de l’Extrême-Nord. Après une première base ouverte à Makary début 2017 pour répondre à la crise du bassin du lac Tchad, SI a ouvert en octobre 2017 une base à Mokolo, afin de répondre aux besoins de base des populations vulnérables dans les zones frontalières du département du Mayo Tsanaga.

Vous serez donc amené à travailler dans le cadre du programme « RESILI(A)NT », programme de réponse durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations locales ( déplacées et hôtes), selon une approche intégrée combinant des interventions en amélioration des systèmes de production agricole, sécurisation et augmentation des revenus, renforcement des chaines de valeur, structuration d’organisations, accès aux services de base EHA et renforcement des capacités et de la gouvernance des institutions locales.

Référence de l'offre : non renseigné

Secteur : Gestion de programme