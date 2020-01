YALI et CESAG recrutent 07 profils

Un(e) Responsable des Programmes pour le Centre Régional de Leadership YALI Afrique de l’Ouest Dakar

Le CESAG recrute un(e) Responsable des Programmes pour le projet Centre Régional de Leadership (CRL) YALI Afrique de l’Ouest Dakar financé par USAID basé à Dakar, au Sénégal, pour une durée d’un (01) an renouvelable.

Mission du poste :

Sous la supervision directe du Coordonnateur du projet, le (la) Responsable des Programmes est la deuxième personnalité du CRL YALI Dakar. En collaboration avec d’autres membres de l’équipe du CRL YALI et du CESAG, il assure la gestion pédagogique et administrative des programmes de formation et d’accompagnement pour le renforcement des capacités des jeunes leaders africains. Il participe à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation du Projet.

Responsabilités :

Le (la) titulaire du poste aura comme principales responsabilités :

1. Identifier les problématiques et tendances relatives aux besoins des jeunes leaders africains ;

2. Superviser la conception, la planification et l’innovation du curriculum, en assurant un programme de qualité en rapport avec les objectifs et indicateurs de performance du CRL YALI ;

3. Développer de nouveaux programmes en fonction des besoins des jeunes et opportunités de partenariat ;

4. Assurer l’harmonisation et l’amélioration des contenus et des pratiques de formation sur la base des évaluations effectuées ;

5. Superviser le travail des Chargés de programme de formation pour suivre les progrès des pratiques de formation sur tous les programmes et tous les sites de formation ;

6. Coordonner la planification des sessions de recrutement (des participants), de formation et de post-formation et veiller à leur réalisation effective ;

7. Élaborer les plans de travail annuels relatifs aux Programmes ainsi que les budgets correspondants ;

8. Préparer et soumettre au Coordonnateur du CRL YALI les programmes de formation, les modules, les notes techniques et autres supports devant être validés par les instances de gouvernance (Comité Pédagogique, Comité de Pilotage, etc.) ;

9. Préparer les rapports mensuels, trimestriels et annuels pour toutes les activités du Programme ;

10. Coordonner la planification harmonieuse des activités des sessions de formation en présentiel comme en ligne ;

11. Assurer la gestion du séjour des participants en présentiel et un bon taux de régularité des participants en ligne ;

12. Veiller à la bonne exécution budgétaire des activités liées au Programme ;

13. Approuver les expressions de besoins, les demandes de fonds et les dépenses

effectuées dans le cadre du Programme ;

14. Développer et maintenir de bonnes relations de travail avec les unités de formation, de suivi-évaluation, de communication et partenariat ;

15. Veiller au respect des procédures de recrutement, de formation et d’évaluation des formations ;

16. Assurer la disponibilité et la qualité de la fonctionnalité des supports physiques et numériques de recrutement, de formation et post formation en présentiel et en ligne ;

17. Assister le Coordonnateur dans la gestion du CRL YALI Dakar ;

18. Effectuer toute autre tâche assignée dans le cadre de sa mission.

Qualifications professionnelles :

 une expérience de 10 ans dont au moins 5 dans la conception et la mise en œuvre de programmes de formation dans les domaines suivants : leadership, petites et moyennes entreprises, société civile, administration publique ;

 une expérience avérée dans les domaines du mentorat, du coaching et de l’incubation ;

 une expérience dans le renforcement du leadership des jeunes;

 une expérience confirmée dans la coordination et la collaboration avec un large éventail de parties prenantes ;

 une expérience dans la gestion des projets (planification, budgétisation, rapportage) ;

 un excellent niveau de compétence en communication, expression écrite et orale en français et en anglais.

Education et autres exigences :

1. Master d’une institution reconnue par le CAMES ; un doctorat serait un atout ;

2. Être ressortissant d’un pays couvert par le YALI Afrique de l’Ouest Dakar.

Date de prise de fonction : lundi 03 février 2020 à 8h00 dans les locaux du YALI Afrique de l’Ouest Dakar sis au CESAG.

Un(e) Community Manager pour le Centre Régional de Leadership (CRL) YALI Afrique de l’Ouest Dakar

Mission du poste :

Relevant du Chargé de Communication, le (la) Community Manager du CRL YALI Dakar est chargé(e) d’assurer la gestion des plateformes digitales du projet. Le titulaire du poste est chargé d’accompagner le CRL dans sa politique d’optimisation de sa communication avec l’usage de plateformes digitales.

Responsabilités :

Le (la) titulaire aura comme principales responsabilités :

1. Création et animation visuelle du CRL sur tous les supports web ;

2. Participation au développement de la stratégie de communication web : participe à l’élaboration de la stratégie de communication du CRL sur les réseaux sociaux en concertation avec le Chargé de communication ;

3. Mise en ligne du contenu éditorial (contenu rédactionnel, newsletter, etc.) en alimentant les réseaux sociaux ;

4. Accroissement de la visibilité sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, YouTube, etc.) sur le web ;

5. Création et animation de communauté web, modération des commentaires et messages ;

6. Veille de la e-réputation : assure une veille sur le web, est à l'écoute des échos et de la réputation de l’organisation ;

7. Veille technologique : il/elle est en charge de détecter les nouveaux outils ou nouveaux médias sociaux sur lesquels le CRL aurait intérêt à se positionner, prenant en compte les tendances du marketing digital ;

8. Participer à la réflexion et à la conception des contenus web, en fonction de la stratégie définie par le Chargé de communication (images, vidéo, articles, communiqués, jeux concours etc….), dans le respect de la charte éthique et de la charte graphique ;

9. Les retransmissions en live d’événements ou la création d’événements ;

10. Edition de rapports statistiques sur les résultats obtenus ;

11. Participer aux campagnes d’e-mailing ;

12. Gérer les campagnes de référencement payant (SEA) sur Google et les réseaux sociaux

13. Participer à la réflexion et la conception des supports de communication internes et externes ;

14. Aider à l’organisation matérielle et logistique de différentes manifestations (Conférences de presse, Cérémonies de clôture, Ateliers etc…) ;

15. Participer à la rédaction des articles de presse (recueil d’informations et d’images, mise en forme…) ;

16. Venir en appui au Chargé de Communication dans ses missions au quotidien et dans les tâches administratives ;

17. Participer à la réflexion et la conception des supports de communication internes et externes ;

18. Effectuer toute autre tâche assignée dans le cadre de sa mission.

Qualifications professionnelles :

 Une expérience de trois (03) ans au moins dans le domaine de la gestion de plateformes digitales ;

 Sens de l’écoute, bonne dimension relationnelle.

 Curiosité intellectuelle, très bonne culture générale.

 Autonomie, diplomatie, rigueur.

 Qualités rédactionnelles.

 Orthographe et syntaxe impeccables,

 Goût prononcé pour les nouveaux médias, les réseaux sociaux et bien sûr le net.

 Maîtrise du web (langage, jargons, etc.)

 Capacité à effectuer une veille constante sur notre secteur d’activité et sur les nouvelles tendances du web et des réseaux sociaux

 Connaissances approfondies de l’utilisation des réseaux sociaux et capacité à faire le buzz

 La connaissance des pratiques de référencement (SEO) et de l’analyse du trafic sur internet (Google Analytics) sont un plus ;

 Les compétences graphiques / cinématographiques / rédactionnelles sont un plus.

Education et autres exigences :

1. Diplômes universitaires de niveau bac+2 à bac+5 (Communication, Marketing, Infographie, Community Management, information et communication, ou journalisme).

2. Ce poste est aussi ouvert à des autodidactes ayant des connaissances sur le sujet sur lequel ils doivent communiquer, ou ayant la connaissance d’acteurs influents, ou ayant la capacité de développement des réseaux relationnels ;

3. Être ressortissant d’un pays couvert par le YALI Afrique de l’Ouest Dakar.

Date de prise de fonction : lundi 03 février 2020 à 8h00 dans les locaux du YALI Afrique de l’Ouest Dakar sis au CESAG

Un (e) Assistant (e) Bilingue du Coordonnateur pour le Centre Régional de Leadership (CRL) YALI Afrique de l’Ouest Dakar

Mission du poste :

Sous l’autorité et la supervision directe du coordonnateur du CRL YALI DAKAR, l’Assistant (e) Bilingue du Coordonnateur aura pour mission d’assister le Coordonnateur dans la gestion globale du Projet notamment sur les aspects administratifs et ressources humaines (RH).

Responsabilités :

1) Gérer le planning, le courrier et l’agenda du Coordonnateur ;

2) Organiser les réunions, les rendez-vous, gérer les appels et assurer l’accueil et l’orientation des visiteurs ;

3) Assumer en toute autonomie la gestion administrative liée au cycle de vie des collaborateurs de l’établissement du contrat de travail à la rédaction du certificat de travail ;

4) Établir les contrats de travail en enregistrant les données de base des collaborateurs et gérer les renouvellements de contrats ;

5) Gérer les processus de recrutement du personnel ;

6) Gérer les processus d’évaluation du personnel ;

7) Tenir à jour les données sur le personnel du YALI DAKAR RLC ;

8) Rédiger divers courriers (attestations, transferts, nominations…) ;

9) Gérer les événements liés au personnel (, départs à la retraite, anniversaires, mariages, naissances, décès…..) ;

10) Assurer la partie administrative des différents processus RH ;

11) Anticiper, organiser et suivre les flux de travail, d’information et communication notamment au travers de la gestion des emails, de l’agenda et de la correspondance ;

12) Agir en tant qu’interface entre le service et les interlocuteurs internes et externes ;

13) Contrôler et fournir les documents nécessaires aux missions du Coordonnateur ;

14) Concevoir et rédiger des courriers, notes, comptes rendus et rapports, etc ;

15) Traiter et transmettre les décisions, les notes de service, les contrats en interne et en

externe ;

16) Effectuer la saisie de documents, le traitement du courrier et la gestion des messages

électroniques adressés au Projet ;

17) Archiver, classer les documents, informations et fonds documentaires ;

18) Participer dans la gestion des évènements majeurs organisés par le CRL YALI (Cérémonie de clôture, Comité de pilotage, etc.) ;

19) Effectuer toute autre tâche assignée dans le cadre de sa mission.

Education et autres exigences :

1) Bac + 3 en assistanat de direction ou RH ;

2) Excellent niveau en français et anglais à l’écrit et à l’oral ;

3) Expérience d’au moins 5 ans à un poste d’assistanat de direction ou en gestion des ressources humaines ou une expérience dans les projets en situation multinationale ou dans des organismes internationaux serait un atout

4) Polyvalence et pro activité ;

5) Maîtrise de l’outil informatique, notamment les logiciels de bureautique ;

6) Diplôme d’anglais ;

7) Sens de la communication ;

8) Esprit de synthèse et d’analyse ;

9) Sens de l’organisation et rigueur ;

10) Autonomie tout en sachant rendre compte de son travail ;

11) Discrétion, tact et diplomatie ;

12) Bonne présentation ;

13) Être ressortissant d’un pays couvert par le YALI Afrique de l’Ouest Dakar.

Date de prise de fonction : lundi 03 février 2020 à 8h00 dans les locaux du YALI Afrique de l’Ouest Dakar sis au CESAG

Un(e) Chargé(e) du Post Training pour le Centre Régional de Leadership YALI Afrique de l’Ouest Dakar

Mission du poste :

Sous la supervision du Responsable des Programmes, il(elle) a pour mission de contribuer au renforcement du leadership des jeunes et de la coordination globale de la post formation des alumni à travers le mentorat, le coaching et l’incubation.

Responsabilités :

Le titulaire aura comme principales responsabilités :

1. Coordonner l’élaboration de la stratégie pour un programme de mentorat, de coaching, d’incubation et d’accompagnement des initiatives des alumni du CRL YALI ;

2. Contribuer à l’identification et à la gestion de bonnes relations avec des mentors, des coaches et des incubateurs ;

3. Collaborer avec les autres responsables de programmes pour le recrutement, la validation, la formation, et la mise en relation des mentors et des mentorés ;

4. Coordonner avec les chargés de programme Business & Entrepreneurship, Civic Leadership, Public Management, l’élaboration de programme de post formation répondant aux besoins des alumni ;

5. Veiller à l’alimentation des sites web et plateformes en ligne du CRL YALI ;

6. Identifier les meilleures plates-formes de mentorat existantes et entreprendre les démarches nécessaires pour leur utilisation par les participants et mentors du CRL de Dakar ;

7. Planifier, organiser et coordonner des rencontres, ateliers, conférences, déjeuners entre les intervenants du Post Training ;

8. Mener une collecte permanente d’informations dans le but d’évaluer et d’ajuster le programme en fonction des besoins des alumni (formation complémentaire,

environnement favorable, etc.) ;

9. Participer à la définition des outils, la collecte et le traitement de données pour le suivi et l’évaluation du processus d’accompagnement des jeunes (mentoring, coaching, incubation, formation) ;

10. Elaborer les documents techniques liés aux activités dans le champ de ses responsabilités ainsi que les rapports périodiques ;

11. Accompagner les alumni dans leurs programmes d’échanges d’expérience et de bonnes pratiques ;

12. Etablir et maintenir des relations avec un large éventail d’alumni, au niveau local, national et international ; maintenir une communication régulière avec eux par contact direct, des échanges d’e-mail, à travers les réseaux sociaux, et les publications en ligne du CRL ;

13. Préparer les budgets trimestriels, formuler les demandes de fonds et de la logistique nécessaires pour la bonne conduite des activités de post training ;

14. Effectuer toute autre tâche assignée dans le cadre de sa mission.

Qualifications professionnelles :

• une expérience de 07 ans dont au moins 04 dans un poste de coordination de programmes d’éducation ou de formation de jeunes adultes ;

• une expérience dans la conduite de programme de formation, d’encadrement des jeunes dans la création, le développement et l’incubation dans un des domaines suivants : petites et moyennes entreprises, société civile, administration publique sera un atout déterminant;

• une expérience avérée dans les domaines du mentorat, du coaching et de l’incubation ;

• une expérience dans le renforcement du leadership des jeunes;

• une bonne expérience dans l’utilisation des plateformes en ligne et les réseaux sociaux, une bonne compréhension des enjeux liés à la formation, à l’insertion et à l’accompagnement des jeunes dans des initiatives à caractère économique ;

• une expérience confirmée dans la coordination et la collaboration avec un large éventail de parties prenantes ;

• un excellent niveau de compétence en communication, expression écrite et orale en français et en anglais.

Education et autres exigences :

1. Master d’une institution reconnue par le CAMES ;

2. Une formation en sciences de l’éducation, sciences de gestion ou disciplines connexes serait un atout ;

3. Être ressortissant d’un pays couvert par le YALI Afrique de l’Ouest Dakar.

Date de prise de fonction : lundi 03 février 2020 à 8h00 dans les locaux du YALI Afrique de l’Ouest Dakar sis au CESAG

Un Chauffeur pour le Centre Régional de Leadership (CRL) YALI Afrique de l’Ouest Dakar

Mission du poste :

TRANSPORT

• Transport à Dakar et dans l’ensemble du Sénégal des agents du projet, des bénéficiaires, des partenaires ou des invités du projet dans le cadre de la mise en œuvre des activités (rendez-vous, accueil aéroport, missions sur le terrain, sites de sessions) ;

• Transport des participants aux sessions de formation en présentiel pendant leur séjour à Dakar ;

• Prise en charge des déplacements du Coordonnateur du projet de son domicile au lieu de travail ou mission et vice versa ;

• Définition des meilleurs itinéraires pour optimiser les temps de déplacement.

TACHES ADMINISTRATIVES

• Distribution du courrier dans Dakar ;

• Dépôt et retrait des courriers chez les Partenaires ;

• Sécuriser les informations et les documents reçus et en assurer la confidentialité ;

• Relevé de la boîte postale ;

• Achat de fournitures et courses diverses nécessaires au fonctionnement du projet ;

• Dépôt/Encaissement des chèques à la banque, retrait des carnets de chèques ;

• Dépôt et retraits des courriers financiers (factures, bons de commande…) ;

• Règlement de certaines factures (téléphone) ;

• Appui logistique pour les sessions de formation en présentiel du CRL ;

• Appui dans les autres tâches administratives du projet sur demande ;

• Effectuer toute autre tache assignée dans le cadre de sa mission ;

ENTRETIEN DES VÉHICULES

• Entretien courant des véhicules du projet : état général, carburant, propreté intérieure et extérieure…;

• Tenue quotidienne du carnet de bord du véhicule : s’assurer que tout déplacement est dûment renseigné dans le carnet (date, nom des passagers, kilométrage, signature…) ;

• Tenue régulière du tableau de maintenance du véhicule avec les réparations faites et les dates d’intervention ;

• Interventions sur incidents : rapport, dépôt/retrait du véhicule au garage pour réparation…;

• Déclenchement des entretiens périodiques, révisions, pneumatiques, vidanges et contrôle de l’exécution.

Education et autres exigences :

1) Niveau bac minimum ;

2) Bon niveau en français à l’écrit et à l’oral ;

3) Expérience d’au moins 5 ans en qualité de chauffeur / coursier ;

4) Expérience de projet ou ONG souhaitée ;

5) Être ressortissant d’un pays couvert par le YALI Afrique de l’Ouest Dakar.

Date de prise de fonction : lundi 03 février 2020 à 8h00 dans les locaux du YALI Afrique de l’Ouest Dakar sis au CESAG

Recrutement d’un cadre RH

Un Cadre chargé du Capital Humain

Placé sous l’autorité du Directeur Capital Humain, des Ressources Matérielles et du Patrimoine, le Cadre chargé du Capital Humain aura en charge la conception et la mise en œuvre de la politique des ressources humaines de l’Institution.

Principales attributions

Relevant du Directeur Capital Humain, des Ressources Matérielles et du Patrimoine, le Cadre chargé du Capital Humain devra :

1. Proposer à sa hiérarchie, la politique Ressources Humaines qui accompagne et soutienne la stratégie et la performance du CESAG ;

2. Mettre en œuvre la politique Ressources Humaines retenue ;

3. Prévoir et anticiper les besoins RH : Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) ;

4. Participer au recrutement et intégrer les collaborateurs dans l’objectif d’attirer les meilleurs candidats et de leur faire partager les valeurs et la culture du CESAG ;

5. Superviser le suivi administratif des salariés à travers le contrôle de la conformité d’application des obligations légales et réglementaires (contrats de travail, paie, congés, formation, etc.) ;

6. Gérer et faire évoluer les politiques : salariale, de formation et développement des compétences ;

7. Veiller avec équité à l’évaluation annuelle des salariés et leur donner une visibilité de leur carrière au CESAG ;

8. Élaborer un plan et un programme équitable de formation du personnel ;

9. Favoriser la communication interne et organiser la concertation et le dialogue social avec les salariés ou leurs représentants ;

10. Veiller au respect des obligations légales et de l’application des accords ;

11. Assurez la mise à jour de du reporting RH et apportez un plan d’actions au regard des indicateurs ;

12. Veiller à une de bonnes conditions de santé, de sécurité et un environnement propice des salariés au travail ;

13. Assurer la gestion des dossiers contentieux, des dossiers d’assurance en relation en relation avec les avocats du CESAG ;

14. Superviser la gestion de toutes les polices d’assurances (assurance maladie, décès, voyage, individuel accident, véhicules, patrimoine, global dommage.) ;

15. Rédiger les rapports d’activités trimestriels et annuels de ses activités ;

16. Exécuter toutes autres tâches en rapport avec la fonction, à la demande du Directeur Capital Humain, des Ressources Matérielles et du Patrimoine,

Profil recherché

Diplôme : Niveau Bac + 5 ans au moins d’une institution reconnue par le CAMES, en Gestion des Ressources Humaines.

Expérience professionnelle : cinq (05) ans dans une fonction similaire dont au moins trois (03) dans une Institution de formation ou dans un environnement multiculturel et/ou international.

Maîtrise parfaite du français et de l’outil informatique.

Connaissances juridiques.

La maîtrise de l’Anglais serait en atout

Nationalité : Être ressortissant d’un des pays membres de l’UEMOA.

Qualités requises : Disponibilité, discrétion, rigueur, organisation.

Type de contrat : CDD, Poste International

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Disponibilité immédiate

Recrutement d’un auditeur interne

Sous l’autorité du Directeur Général, l’Auditeur Interne participe à des missions ayant pour objet l’analyse et l’appréciation de l’organisation administrative, technique et financière du CESAG faisant ressortir les insuffisances constatées, accompagnées de recommandations sous la forme de plans d’actions correctives

et s’assurer de leur mise en œuvre. Il réalise des missions d’audit et de contrôle dans l’ensemble des activités de l’Institution avec pour finalité de contribuer à la cohérence et l’efficacité des dispositifs d’audit en tenant les missions d’audit dans les délais et s’assurer d’obtenir la mise en œuvre effective des recommandations post audit.

Principales attributions

1. Contribuer à l’élaboration de la cartographie des risques et établir un plan d’audit ;

2. Mener des missions d’audit couvrant la gouvernance, les risques et les activités de contrôle du CESAG ;

3. Identifier, évaluer et hiérarchiser les risques et contrôles clés

4. Procéder à l’audit des processus pédagogiques, administratifs, financiers et comptables ;

5. Réaliser des missions d’audit des projets du CESAG ;

6. Conseiller les responsables, les assister et les former dans la maîtrise et l’appropriation des recommandations d’audit de leurs départements ;

7. Contribuer à la rédaction du manuel de procédures ;

8. Concevoir, affiner et exploiter les différents outils d’audit ;

9. Faciliter les interventions des commissaires aux comptes et des auditeurs externes ;

10. Élaborer le programme de travail des audits

11. Proposer des recommandations d’amélioration du contrôle interne

12. Présenter les constats et les rapports d’audit au management

13. Suivre la mise en œuvre des plans d’actions suite aux audits

14. Encadrer des auditeurs lors des missions.

15. Contribuer au renforcement de la culture de gestion des risques du CESAG

16. Participer à l’élaboration du plan d’audit pluriannuel (cartographie des risques)

17. Élaborer des rapports périodiques sur l’état de la mise en œuvre des recommandations d’audit et en informer le Directeur Général ;

18. Formaliser et rédiger le rapport d’audit

19. Élaborer un rapport annuel sur le contrôle interne du CESAG ;

20. Élaborer un rapport d’activités ;

21. Effectuer toutes autres tâches en rapport avec la fonction à la demande du Directeur Général.

Profil recherché

Diplôme : Niveau Bac + 5 ans au moins d’une institution reconnue par le CAMES, en Audit, Contrôle de Gestion.

Expérience professionnelle : Cinq (05) ans dans une fonction similaire., dont trois dans un cabinet d’Audit

Une connaissance de l’audit des projets et de l’environnement d’une structure de formation seraient des atouts.

Maîtrise parfaite du français et de l’outil informatique.

Connaissances juridiques.

La maîtrise de l’Anglais serait en atout

Nationalité : Être ressortissant d’un des pays membres de l’UEMOA.

Qualités requises : Disponibilité, discrétion, rigueur, organisation.

Type de contrat : CDD, Poste International

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Disponibilité immédiate

