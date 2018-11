Emprunt obligataire : le Cameroun obtient 150 milliards de F CFA

Ces fonds seront employés pour la réalisation de projets infrastructurels sur l’ensemble du territoire.

Le Cameroun a récolté les 150 milliards de Francs CFA recherchés dans le cadre de son quatrième emprunt obligataire. L’opération avait été garantie par des banques et institutions financières à hauteur de 121 milliards de Francs. Ce sont notamment : la Société générale Cameroun, Afriland first bank, EDC investment, Bicec, Ecobank, UBA, BGFI, SCB Cameroun et Financial capital.

Les fonds récoltés au terme de cette opération, le 9 novembre, seront alloués à la construction des infrastructures de la Coupe d’Afrique des nations qui devrait se tenir dans le pays en juin 2019.

Le secteur de l’énergie bénéficiera également de cet argent levé à la Bourse des valeurs de Douala. Les barrages hydroélectriques de Bini (Adamaoua), de Lom-Pangar (Est) et Memve’ele (Sud) seront partiellement financés grâce à des fonds.