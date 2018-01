En Afrique, les faux médicaments, un trafic rentable et meurtrier

Vaccins, antirĂ©troviraux, antipaludĂ©ens contrefaits: l’Afrique est devenue le terrain de jeu prĂ©fĂ©rĂ© des trafiquants de faux mĂ©dicaments, un business lucratif qui fait des centaines de milliers de victimes.

Le chiffre d’affaires généré par la contrefaçon est estimé au minimum à 10 ou 15% du marché pharmaceutique mondial, soit 100 à 150 milliards de dollars, voire 200 milliards, selon une étude du World Economic Forum. Un chiffre qui a quasiment triplé en cinq ans.

« Pour vendre des faux mĂ©dicaments, il faut avoir une clientèle, or les malades pauvres sont plus nombreux sur le continent africain que partout ailleurs dans le monde », explique Ă l’AFP le professeur français Marc Gentilini, spĂ©cialiste des maladies infectieuses et tropicales et ancien prĂ©sident de la Croix-Rouge française.

Selon lui, des vaccins délivrés il y a quelques années contre une épidémie de méningite au Niger étaient des faux, alors que cette maladie tue plusieurs milliers de personnes chaque année dans ce pays pauvre du Sahel.

Un mĂ©dicament sur 10 dans le monde est une contrefaçon, selon l’OMS. Mais ce chiffre peut atteindre 7 sur 10 dans certains pays, notamment en Afrique.

Cette foire aux faux mĂ©dicaments est parfois le fait de responsables de santĂ© publique corrompus, qui font leur marchĂ© au rabais en Chine et en Inde, oĂą sont fabriquĂ©s l’essentiel de ces produits.

Au moins 100.000 personnes meurent chaque annĂ©e en Afrique Ă cause de faux mĂ©dicaments, selon l’OMS.

D’après l’American Journal of Tropical Medecine and Hygiene, 122.000 enfants de moins de cinq ans sont dĂ©cĂ©dĂ©s en 2013 en Afrique subsaharienne après avoir pris des antipaludĂ©ens contrefaits.

« C’est un double crime sanitaire et social: le fait de tuer des malades et des malades pauvres », dĂ©plore M. Gentilini.

– Plus rentable que la drogue –

Interpol a annoncĂ© en aoĂ»t 2017 la saisie de 420 tonnes de produits mĂ©dicaux de contrebande en Afrique de l’Ouest, dans le cadre d’une vaste opĂ©ration qui a mobilisĂ© un millier d’agents de police, des douanes et d’agences de rĂ©glementation des produits de santĂ© de sept pays: BĂ©nin, Burkina Faso, CĂ´te d’Ivoire, Mali, Niger, Nigeria et Togo.

« Le business de la contrefaçon des médicaments arrive en tête des trafics illicites », affirme Geoffroy Bessaud, directeur de la coordination anticontrefaçon du groupe pharmaceutique français Sanofi. Il rapporte même plus que le trafic de cannabis, selon le World Economic Forum.

« Ce phĂ©nomène prend de l’ampleur: l’attractivitĂ© financière est en effet très forte et des organisations criminelles de toutes tailles sont impliquĂ©es dans ce trafic », souligne-t-il. « Un investissement de 1.000 dollars peut rapporter jusqu’à 500.000 dollars alors que pour le mĂŞme investissement, le trafic d’hĂ©roĂŻne ou de fausse monnaie rapporte 20.000 dollars ».

« Le trafic de faux médicaments est un des principaux fléaux du 21e siècle », accuse-t-il.

Les autoritĂ©s ivoiriennes avaient incinĂ©rĂ© en mai 2017 40 tonnes de faux mĂ©dicaments saisis Ă AdjamĂ©, un quartier populaire d’Abidjan, abritant le plus grand marchĂ© de mĂ©dicaments de rue d’Afrique de l’Ouest et reprĂ©sentant 30% des ventes de mĂ©dicaments en CĂ´te d’Ivoire.

Mais l’opĂ©ration semble n’ĂŞtre un coup d’épĂ©e dans l’eau. Les affaires continuent.

– Particuliers et cliniques privĂ©e –

Dès son entrée à « Roxy », le surnom de ce marché, le visiteur est happé par les vendeuses de faux médicaments : « Vous voulez quel médicament? Il y a de tout ici ! »

Fatim, une vendeuse assise devant une large cuvette remplie de produits pharmaceutiques, raconte : « Beaucoup de personnes viennent avec leur ordonnance mĂ©dicale pour s’approvisionner ici, tout comme les propriĂ©taires de cliniques privĂ©es ».

Elle refuse de dĂ©voiler sa source d’approvisionnement, mais souligne que les vendeuses de faux mĂ©dicaments sont organisĂ©es « en syndicat », c’est-Ă -dire qu’il y a des rĂ©unions pour « rĂ©guler » le marchĂ© – prix, approvisionnement.

« Les policiers nous +emmerdent+ alors qu’eux-mĂŞmes viennent nous acheter des mĂ©docs. Quand nous sommes traquĂ©es, on s’arrange toujours avec les policiers pour reprendre nos activitĂ©s », confie Mariam, une autre vendeuse.

En CĂ´te d’Ivoire, première Ă©conomie d’Afrique francophone, le secteur pharmaceutique lĂ©gal enregistre chaque annĂ©e « une perte de 40 Ă 50 milliards de francs CFA (60 Ă 76 millions d’euros) dont plus de 5 milliards destinĂ©s Ă l’Etat », selon les chiffres de l’ordre des pharmaciens de CĂ´te d’Ivoire.

Les criminels profitent du fait qu’Ă l’inverse du trafic de stupĂ©fiants, le commerce de faux mĂ©dicaments demeure largement impuni dans le monde, Ă©tant considĂ©rĂ© comme un simple dĂ©lit de violation de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, alors qu’il est pourtant responsable de centaines de milliers de morts par an, dĂ©plore l’Institut international de recherche anticontrefaçon de mĂ©dicaments (Iracm), basĂ© Ă Paris, dans un rapport.

Face à un « drame universel », les spécialistes appellent à une mobilisation internationale.

Le groupe Sanofi, en pointe dans la lutte, affirme avoir démantelé en 2016, 27 laboratoires clandestins, dont 22 en Chine, en Indonésie, en Ukraine, en Pologne.

Le groupe dispose d’un système de gouvernance qui dĂ©tecte les produits contrefaits et les achemine Ă son laboratoire central d’analyse de contrefaçon Ă Tours.

Mais les Etats pauvres n’ont eux pas les moyens suffisants pour s’attaquer rĂ©ellement aux trafiquants de mĂ©dicaments, qui innovent en permanence pour Ă©chapper aux contrĂ´les.

Les gouvernements africains, qui ont beaucoup d’autres prĂ©occupations, n’ont pas la possibilitĂ© de mettre Ă la disposition des douaniers et des policiers les moyens nĂ©cessaires pour une contre-attaque efficace », souligne quelque peu rĂ©signĂ© le professeur Gentilini, Ă©galement chef de service a l’hĂ´pital de la PitiĂ© SalpĂŞtrière Ă Paris.