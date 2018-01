En Asie, une approche du bitcoin très variable selon les pays

Reconnaissance au Japon, interdiction en Chine, restrictions en Corée du Sud et précautions à Singapour: les autorités en Asie appréhendent très différemment le bitcoin et autres crypto-monnaies, dont les cours ont flambé ces derniers mois, tout en restant extrêmement volatils.

Le bitcoin a frôlé en décembre les 20.000 dollars après avoir commencé 2017 autour de 1.000 dollars. Il se négociait vendredi autour de 15.000 dollars.

Au Japon, la consécration

La retentissante faillite de la plateforme d’Ă©changes MtGox Ă Tokyo en 2014, dans des circonstances obscures, n’a pas fait renoncer le Japon aux crypto-monnaies. Au contraire, le pays est mĂŞme le premier au monde Ă avoir lĂ©galisĂ© les monnaies virtuelles en avril 2017, dont le bitcoin.

« Beaucoup de gens ont plus confiance parce qu’il y a cette rĂ©glementation », qui fixe aussi des exigences de transparence et de soliditĂ© financière des opĂ©rateurs de monnaies virtuelles, explique Ă l’AFP Yuzo Kano, PDG et co-fondateur de bitFlyer, première plateforme d’Ă©changes de bitcoin au Japon.

Ce cadre favorable incite de grands groupes nippons Ă se lancer sur le crĂ©neau, et aujourd’hui « entre 8.000 et 10.000 » commerces du pays acceptent des paiements en bitcoin, selon M. Kano.

bitFlyer a franchi en novembre la barre d’un million d’utilisateurs enregistrĂ©s, un chiffre doublĂ© en seulement six mois.

Beaucoup de Japonais, notamment des jeunes, sont sĂ©duits par les promesses folles de gains du bitcoin, alors que l’Ă©pargne dans le pays ne rapporte rien en raison d’un contexte de taux d’intĂ©rĂŞt très faibles.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, a toutefois récemment jugé « anormale » la récente flambée du cours du bitcoin.

PĂ©kin intransigeant

L’engouement des Chinois pour les crypto-monnaies a Ă©tĂ© tuĂ© dans l’oeuf par PĂ©kin. En septembre dernier, les plateformes d’Ă©changes chinoises de ce marchĂ© ont dĂ» cesser leurs opĂ©rations, et les levĂ©es de fonds en nouvelles crypto-monnaies (ICO) ont aussi Ă©tĂ© interdites dans le pays.

Les autoritĂ©s chinoises ont accusĂ© les monnaies virtuelles d’ĂŞtre « l’instrument d’activitĂ©s criminelles » comme le trafic de drogue et des fraudes financières, et ont indiquĂ© vouloir combattre une « spĂ©culation » qui a « gravement perturbĂ© le système financier ».

L’interdiction du bitcoin et consorts serait aussi un moyen pour PĂ©kin d’enrayer une fuite de capitaux, qui pĂ©nalise la valeur du yuan, selon des Ă©conomistes.

Les autoritĂ©s n’ont cependant pas touchĂ© au « minage », la crĂ©ation de bitcoins en agrĂ©geant des blocs codĂ©s et authentifiĂ©s de transactions (technologie du blockchain), et dont le groupe chinois Bitmain est considĂ©rĂ© comme le leader mondial. Au contraire, PĂ©kin s’intĂ©resse de près au potentiel de cette technologie pour de nombreux secteurs.

Inquiétudes en Corée du Sud

SĂ©oul est Ă©galement très mĂ©fiant Ă l’Ă©gard des monnaies virtuelles, alors qu’elles connaissent un vif succès dans ce pays fascinĂ© par les nouvelles technologies. Un million de Sud-CorĂ©ens sont supposĂ©s dĂ©tenir des bitcoins, et la demande est telle que le prix de l’unitĂ© est quasiment 20% plus cher qu’aux Etats-Unis.

Le gouvernement a interdit en dĂ©cembre aux banques du pays d’effectuer des transactions dans des monnaies virtuelles, puis a dĂ©cidĂ© de fermer tous les comptes d’utilisateurs anonymes de crypto-monnaies et de bannir les ICO.

Comme PĂ©kin, SĂ©oul s’inquiète des risques de blanchiment d’argent et de fraudes financières, y compris des manipulations de cours, associĂ©s Ă des monnaies virtuelles comme le bitcoin.

La rĂ©cente faillite de Youbit, une plateforme d’Ă©changes sud-corĂ©enne de crypto-monnaies affirmant avoir succombĂ© Ă une cyberattaque, a apportĂ© de l’eau au moulin du gouvernement, craignant que des pirates informatiques de CorĂ©e du Nord rĂ´dent sur ces marchĂ©s, pour permettre Ă Pyongyang d’intercepter prĂ©cieuses devises.

Singapour avance avec le frein Ă main

A Singapour, plaque tournante de la finance en Asie du Sud-Est, la Banque centrale de la ville-Etat a averti les investisseurs des risques qu’ils encouraient en participant Ă la « bulle du bitcoin », et les instituts financiers traditionnels voient d’un mauvais oeil les nouveaux opĂ©rateurs de crypto-monnaies.

La demande des investisseurs pour ce genre d’Ă©changes est forte dans la rĂ©gion, mais « les institutions financières et les fournisseurs de services sont plutĂ´t rĂ©sistants », estime Yusho Liu, co-fondateur de la plate-forme locale de monnaies virtuelles Coinhako, interrogĂ© par l’AFP.

En raison de ces frictions, « seulement 30 Ă 40% » du potentiel de ce nouveau marchĂ© est atteint, selon M. Liu. « C’est le chaĂ®non manquant pour faire de Singapour un vrai hub pour la fintech ».

burs-etb/anb/juf/mcj