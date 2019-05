En Birmanie, les travailleurs indépendants de retour dans les mines de rubis

Il y a quelques mois, la Birmanie interdisait l’exploitation de grandes mines de rubis. Depuis, des milliers de travailleurs indépendants sont de retour dans la vallée de Mogok au centre du pays, creusant la terre dans l’espoir de trouver la pierre qui changera leur vie.

Les rois se sont battus pendant des siècles pour contrôler cette région reculée au nord de Mandalay.

« Là-bas, du fond des âges, et le long des ruisseaux, dans les entrailles des roches, au flanc des monts, reposaient, enveloppés dans leur robe de minerai brut, les rubis précieux », écrivait dans les années 1950 le romancier Joseph Kessel dans « La vallée des rubis ».

Cette vallée, aux allures lunaires tant le sol est troué par les mines, abrite le rubis dit « Sang de Pigeon », l’une des pierres précieuses les plus rares et les plus chères au monde. En 2016, l’un de ces joyaux, le Sunrise, s’est vendu plus de 30 millions de dollars.

Pendant des années, les mines ont été exploitées par d’importantes compagnies privées en partenariat avec la Myanmar Gems Enterprise (MGE), une entreprise publique qui délivre les licences d’extraction.

Elles creusaient de grandes parcelles jusqu’à des centaines de mètres de profondeur, provoquant d’importants dégâts sur l’environnement.

Pour freiner cette exploitation sans limites, le gouvernement birman a imposé un moratoire sur les nouvelles licences minières en 2016. Les entreprises doivent maintenant se conformer à des réglementations environnementales censées être plus strictes pour obtenir le droit d’exploitation.

Et en janvier, les autorités ont obligé les sociétés à ne pas exploiter des surfaces supérieures à deux hectares pour une durée maximale de trois ans.

Résultat, les grandes mines de rubis ont fermé et les sites ne sont plus surveillés, permettant le retour de nombreux mineurs indépendants dans la région.

Ils creusent sans relâche jusqu’à une trentaine de mètres de profondeur. Les tunnels, tout juste assez larges pour que les hommes rampent à l’intérieur, sont simplement soutenus par du bambou.

– Glissement de terrain –

Le travail est dangereux, la sécurité minimale et les glissements de terrain sont fréquents, un risque accru alors que la saison des pluies débute dans le pays.

Les gains ne sont pas souvent au rendez-vous.

« Nous avons dépensé environ 600.000 kyats (350 euros) pour acheter des machines et de l’essence », relève un mineur sous couvert d’anonymat.

Son équipe de cinq personnes n’a trouvé qu’une pierre en un mois vendue pour moins de 60 euros. « Nous n’arrivons pas à creuser suffisamment profond », se lamente-t-il.

L’industrie du rubis a pris son essor en Birmanie au milieu des années 90 quand la junte alors au pouvoir a autorisé la création de sociétés privées disposant de méthodes d’extraction plus modernes.

Pour saluer la mise en place d’un gouvernement civil emmené par Aung San Suu Kyi, Barack Obama a levé en octobre 2016 les dernières des barrières mises en place en 2003 et qui interdisaient l’importation des pierres précieuses aux Etats-Unis.

Mais le secteur reste très opaque.

Cette industrie est toujours réputée « corrompue » et « étroitement liée à des personnalités proches des militaires et des groupes armés » rebelles en guerre contre l’Etat central dans les régions frontalières du pays, relève Paul Donowitz de l’ONG britannique Global Witness qui surveille le secteur.

Même depuis la levée de l’embargo américain, les plus belles pièces échappent toujours au circuit officiel. Elles sont souvent acheminées clandestinement en Thaïlande ou en Chine pour être vendues directement à des acheteurs privés et transformés en bijoux.

Le reste de la production se retrouve sur le marché de Mogok, où intermédiaires et revendeurs scrutent les monticules de pierres précieuses à l’aide de petites torches et de loupes.

L’heure n’est plus à la prospérité.

« Nous ne voyons que des pierres précieuses de qualité médiocre », soupire un marchand qui travaille dans le secteur depuis 25 ans.