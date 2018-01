En Californie, Berkeley la rebelle veut protÃ©ger ses sans-papiers de Trump

A peine a-t-on posĂ© le pied dans la ville californienne de Berkeley qu’on voit des groupes de jeunes marcher dans la rue brandissant des banderoles. La contestation est dans l’ADN de cette cĂ©lèbre citĂ© Ă©tudiante, berceau du mouvement pour la reconnaissance de la libertĂ© d’expression.

Face Ă la politique anti-immigration depuis l’accession Ă la Maison Blanche de Donald Trump il y a un an, Berkeley-la-rebelle rĂ©siste une fois de plus et promet de tout faire pour protĂ©ger ses rĂ©sidents sans-papiers.

Cette voisine de San Francisco fut la première ville sanctuaire aux Etats-Unis, « dès 1971, Ă l’Ă©poque pour protĂ©ger ceux qui refusaient d’aller combattre au Vietnam », raconte Ă l’AFP son maire Jesse Arreguin.

Depuis, Berkeley a rĂ©affirmĂ© maintes fois son statut de ville refuge, notamment pendant les guerres en AmĂ©rique centrale des annĂ©es 80, et aujourd’hui face Ă l’administration Trump, qui multiplie les rafles, veut construire un mur Ă la frontière mexicaine, et annuler les programmes donnant un statut aux « Dreamers » arrivĂ©s aux Etats-Unis lorsqu’ils Ă©taient enfants, ou aux rĂ©fugiĂ©s de HaĂŻti, du Salvador, etc.

« Il est essentiel que les villes prennent position contre les politiques injustes du prĂ©sident Trump », s’insurge Jesse Arreguin, 33 ans et fils d’ouvriers agricoles hispaniques.

Si la police fĂ©dĂ©rale de l’immigration (ICE) a toute latitude pour entrer dans Berkeley, « aucun agent employĂ© de la ville ne pourra faire partie d’une enquĂŞte ou d’une intervention avec la police fĂ©dĂ©rale de l’immigration (l’ICE). Nous ne fournissons aucun document, aucun accès aux bâtiments municipaux, Ă moins qu’il y ait un mandat dĂ©livrĂ© par un juge », dĂ©taille-t-il.

La police locale ne demande pas non plus le statut migratoire de ceux qui viennent porter plainte ou tĂ©moigner dans une enquĂŞte criminelle, et Ă l’universitĂ©, les Ă©tudiants peuvent s’inscrire sans que leurs papiers d’immigration soient demandĂ©s.

– DĂ©jĂ sous Obama –

La mairie a mis en place un groupe de travail rĂ©unissant des dirigeants de cultes, militants et autres juristes pour coordonner les ressources et la rĂ©ponse face Ă la menace de rafles, qui n’ont pas encore eu lieu Ă Berkeley mais sont nombreuses dans le sud de la Californie, Ă Los Angeles notamment.

Berkeley n’est pas seule: la Californie s’est dĂ©clarĂ©e Etat sanctuaire, et participe notamment au financement d’associations de protection des immigrĂ©s.

A travers le pays, quelque 400 villes ou comtés se sont déclarés sanctuaires, dont New York, Chicago, San Francisco et Oakland.

L’administration Trump menace de leur couper des fonds fĂ©dĂ©raux et un bras de fer est en cours devant les tribunaux.

Les rafles et expulsions d’immigrĂ©s clandestins ne sont pas nouvelles: les expulsions sont montĂ©es Ă des records historiques sous la prĂ©sidence Obama, surnommĂ© « l’expulseur en chef ».

« La diffĂ©rence, c’est que Trump utilise les mĂ©dias pour faire peur aux gens, et ça fait beaucoup de mal », remarque Manuel De Paz, coordinateur au centre d’aide aux immigrĂ©s East Bay Covenant.

« Il y a de plus en plus de peur dans notre communauté », renchérit Valeria Suarez, une étudiante en situation irrégulière.

« Tous les jours, je me rĂ©veille avec la peur que des agents de l’ICE viennent arrĂŞter ma famille », poursuit Juan Pietro, un Ă©tudiant en situation illĂ©gale de UC Berkeley.

– Climat anxiogène –

Jesse Arreguin a fait Ă©tat d’une hausse des crimes racistes Ă Berkeley et dans ce climat anxiogène, « il très important pour les sans-papiers de voir leurs reprĂ©sentants officiels » les soutenir comparĂ© aux villes oĂą ils « tentent activement de les identifier », souligne Eleni Wolfe-Roubatis, de l’association d’aide juridique Centro Legal de la Raza.

« Avant, beaucoup de gens venaient me voir pour me dire que leurs proches avaient Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©s et que le shĂ©rif du comtĂ© les avait livrĂ©s Ă l’ICE », remarque Manuel de Paz.

« Je n’entends plus autant d’histoires similaires depuis que la Californie s’est dĂ©clarĂ©e sanctuaire », estime-t-il.

Valeria Suarez est plus critique: « Berkeley n’est pas une ville abordable ce qui veut dire que nos proches (…) vivent dans d’autres localitĂ©s de la rĂ©gion, qui ne sont pas des villes refuges ».

Juan Prieto souligne qu’il y a « un centre de dĂ©tention Ă Richmond, la ville juste Ă cĂ´tĂ©, dans lequel des membres de notre communautĂ© sont dĂ©tenus ».

Et un Ă©tudiant de UC Berkeley, Luis Mora, vient d’ĂŞtre arrĂŞtĂ© près de San Diego oĂą il se trouvait en vacances, sans que la ville ou l’universitĂ© ne puissent le faire libĂ©rer.