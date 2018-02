En Centrafrique, sensibiliser les civils aux risques des explosifs

« Si je trouve une grenade par terre, je fais quoi? Je la prends? »: dans la capitale centrafricaine Bangui, quand une ONG vient sensibiliser les habitants aux risques des explosifs abandonnĂ©s, il y a toujours quelqu’un pour poser la bonne question.

Ce jour lĂ , Ă Fatima I, un quartier du 3e arrondissement de Bangui, c’est Viviane, 28 ans, qui s’est fait remarquer. « Selon vous, il faudrait faire quoi? », lui rĂ©pond gentiment LoĂŻc, Centrafricain, membre de l’ONG DanChurchAid (DCA), en tenant un panneau avec les diffĂ©rents types de grenades reprĂ©sentĂ©s dessus. Avant de dĂ©tailler les rĂ©flexes Ă avoir: ne pas s’approcher, prĂ©venir le chef de quartier, dĂ©limiter un cercle de deux mètres autour de l’explosif et le signaler…

Tous les jours, des membres de l’ONG sillonnent les quartiers de Bangui comme la brousse des provinces pour organiser des rencontres auprès des populations. Les intervenants sont tous centrafricains et les discussions se font en sango, la langue nationale.

L’idĂ©e des ateliers? Faire interagir les habitants autour de la thĂ©matique des armes explosives abandonnĂ©es par les conflits.

Et Ă Bangui, capitale d’un pays Ă reconstruire qui tente laborieusement de sortir de quatre ans de guerre civile, les grenades sont « facilement disponibles », explique Gilbert Masumbuko, chef de mission DCA en RCA. « Des restes d’explosifs de guerre ont Ă©tĂ© trouvĂ©s » dans la zone de Fatima I, oĂą se passe la sensibilisation.

MalgrĂ© son jeune âge, l’assemblĂ©e est attentive. Pour cause: interrogĂ©s pour savoir qui a dĂ©jĂ vu des explosifs dans le quartier, les mains s’agitent une Ă une. Un enfant d’une dizaine d’annĂ©es se lève et montre du doigt une maison abandonnĂ©e, de l’autre cĂ´tĂ© de la rue. Viviane embraye, raconte Ă grand renfort de gestes avoir dĂ©jĂ trouvĂ© une munition de RPG (lance-roquettes) dans le quartier.

Selon les derniers chiffres, l’agence onusienne Unmas a fait dĂ©tonner 827.820 objets explosifs – munitions, grenades, obus – en 2017 dans le pays. « Ceci donne une estimation du grand nombre d’explosifs abandonnĂ©s », note M. Masumbuko.

– Images et panneaux –

La Centrafrique est embourbĂ©e depuis 2013 dans un interminable conflit entre groupes armĂ©s, qui, après avoir sĂ©vi dans la capitale, s’affrontent aujourd’hui dans les provinces pour le contrĂ´le des ressources (or, diamant, bĂ©tail). Les combats font rage sur une majoritĂ© du territoire, et plus d’un million de personnes -sur les 4,5 millions d’habitants- sont soit dĂ©placĂ©es, soit rĂ©fugiĂ©es dans les pays voisins.

Cette population n’a pas ou peu de connaissance sur les risques des armes et des explosifs abandonnĂ©es, et en paie souvent le prix fort.

« Il y a un mois, on nous a rapportĂ© que quelqu’un a trouvĂ© une grenade non explosĂ©e. La personne a ramenĂ© l’engin au village, les enfants ont jouĂ© avec. La grenade a explosĂ©, les enfants sont morts », raconte Ă l’AFP LoĂŻc, avant de reprendre son plaidoyer Ă la vingtaine de personnes prĂ©sentes.

Ce mardi, dans ce quartier pĂ©riphĂ©rique de la capitale aux faux airs de campagne, avec son absence de route et l’omniprĂ©sence d’une terre ocre, il y a autant d’enfants que d’adultes pour se « sensibiliser » aux munitions non-explosĂ©es. Chacun regarde avec attention les larges panneaux plastifiĂ©s oĂą des grands dessins expliquent les diffĂ©rentes situations Ă Ă©viter.

« S’il y a une maison abandonnĂ©e, s’il y a un ancien camp militaire, si un quartier est vide, peut-ĂŞtre que l’endroit est polluĂ©. Il faut faire très attention! », continue l’humanitaire.

L’ONG utilise des panneaux car « les images reprĂ©sentĂ©es sont plus faciles Ă assimiler et Ă comprendre pour les participants, en particulier pour les enfants qui n’ont pas encore appris Ă lire et Ă Ă©crire », explique encore le chef de mission DCA.

Main dans la main avec l’organe des Nations unies pour le dĂ©minage (Unmas), des ONG ont lancĂ© un numĂ©ro vert pour prĂ©venir en cas de dĂ©couverte d’explosifs ou d’engins suspects. « Le 4040 est une ligne humanitaire gratuite et anonyme », que les populations peuvent appeler pour indiquer la dĂ©couverte de grenades et armes, mais aussi dĂ©noncer les abus contre les droits de l’homme, toujours selon le directeur de DCA.

A la fin de la prĂ©sentation, sous un soleil de plomb, les questions affluent. « Si quelqu’un de ma famille amène des explosifs chez moi, que dois-je faire? », demande ce jeune. « Si un explosif est près du feu, peut-il exploser? », interroge un autre.

Une discussion s’engage, animĂ©e. Mais le temps presse, l’Ă©quipe de l’ONG doit repartir pour un autre atelier. « C’Ă©tait bien, j’ai appris des choses, mais il faut qu’ils reviennent, pour mes soeurs et mon frère! », plaide dĂ©sormais Viviane.