En communion avec leur public, les Lions du Sénégal ont la tête à Khartoum

Les Lions de football du Sénégal, vainqueurs (3-0) samedi soir à Dakar du Soudan, ont renoué avec la victoire depuis leur prestation au dernier Mondial… et du coup avec leur public, au terme d’un match aller qu’ils veulent cependant vite oublier pour se projeter d’ores et déjà sur le remake décisif, pour la qualification à la prochaine CAN (Cameroun2019), et qui aura lieu dans trois jours à Khartoum.C’est le tour d’honneur des protégés du sélectionneur Aliou Cissé, en zone mixte du stade Léopold Sedar Senghor, sous les hourras de leurs supporteurs et fans clubs déplacés massivement pour ce match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun-2019, un fait qui n’a pas manqué de frapper d’ailleurs la superstar Sadio Mané.

‘'(Je suis) vraiment content, et surtout ému pour nos supporters qui nous ont supporté jusqu’au bout. Je pense que cela a fait la différence », a lancé le joueur de Liverpool (élite anglaise), torse nu, jalousement encadré par des agents de sécurité, mais pas du tout lâché par une équipe d’une chaîne de télévision européenne qui réalise un documentaire sur lui.

Toutefois, l’attaquant des Lions semble concentré sur son sujet. C’est-à-dire le match retour de mardi prochain dans la capitale soudanaise, comptant pour la 4e journée. ‘’On va être le plus professionnel possible et essayer de récupérer pendant ces deux jours pour pouvoir être en forme contre le Soudan et surtout faire le maximum chez eux pour gagner le match », a assuré le natif de la région de Sédhiou (sud), passeur sur le deuxième but marqué par Idrissa Gana Guèye, sorti sur blessure avant la mi-temps.

Pour son capitaine Cheikhou Kouyaté, qui n’a pas fini de savourer cette victoire qui ‘’n’était pas facile », ‘’la mission n’est pas encore accomplie » toutefois, se veut-il prudent. ‘’Il faut maintenant bien récupérer pour préparer le match retour. Le mot d’ordre sera la gagne, car si on veut aller au Cameroun il faut gagner ce match-là », a précisé le milieu de terrain, qui a dépanné ce samedi dans l’axe de la défense.

Par ailleurs, ce qu’il faut surtout retenir ce samedi est qu’on ‘’a réussi à marquer trois buts sans en prendre. Après on avait l’opportunité de marquer plus de buts, c’est dommage juste par rapport à ça », a analysé le milieu Alfred Ndiaye, titularisé dans l’entrejeu des Lions et qui pense qu’on ‘’se doit de l’emporter (le match retour), parce que si on le gagne on est qualifié ».

Mais sur cette victoire aller du Sénégal, les nouveaux visages de la Tanière à l’image du défenseur Pape Abou Cissé , buteur ce soir, ont fortement joué leur partition.

‘’ça va, Dieu merci, ça s’est bien passé pour mon premier match. Toute l’équipe se sentait trop bien, on remercie Dieu et on se prépare pour l’autre match. J’étais remplaçant, il y avait des blessés et j’ai été titularisé. J’espère qu’ils vont revenir vite parce que ce sont des gens très importants », a déclaré l’ancien joueur de l’AS Pikine (D1 Sénégal).

Auréolé par le public pour sa prestation de haute facture, le pensionnaire de l’Olympiakos (élite grecque) ne compte pas s’enflammer pour autant où brûler les étapes pour la suite : ‘’Après ça dépendra du coach », a-t-il dit humblement.