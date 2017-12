En Europe, une extrÃªme droite devenue incontournable

Depuis les annĂ©es 2000, l’extrĂŞme droite gagne du terrain en Europe. En 2017, plusieurs scrutins clĂ©s ont confirmĂ© la tendance en France, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas. Le succès des partis populistes, eurosceptiques et hostiles Ă l’immigration, accĂ©lère la recomposition du paysage politique mais gĂ©nère aussi des frictions au sein de ces formations.

– Chocs en stock

Les partis d’extrĂŞme droite ont enchaĂ®nĂ© les scores historiques, mĂŞme s’ils n’ont accrochĂ© aucune victoire nationale Ă leur tableau de chasse. « L’extrĂŞme droite en Europe aujourd’hui est plus populaire que jamais depuis 1945 », constate le chercheur nĂ©erlandais Cas Mudde, professeur associĂ© Ă l’UniversitĂ© de GĂ©orgie (Etats-Unis).

Le Parti pour la liberté (PVV) de Geert Wilders est devenu en mars la deuxième force du Parlement néerlandais, derrière les Libéraux, avec 20 sièges sur 150 et un gain de cinq élus.

En France, la prĂ©sidente du Front national Marine le Pen s’est qualifiĂ©e pour le second tour de la prĂ©sidentielle du printemps en doublant quasiment le nombre de voix obtenues par Jean-Marie Le Pen quinze ans plus tĂ´t. Choc encore aux lĂ©gislatives allemandes de septembre avec la percĂ©e sans prĂ©cĂ©dent de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), entrĂ©e au Bundestag avec 12,6% des voix, contre 4,7% il y a quatre ans.

Les rĂ©sultats de Marine Le Pen et Geert Wilders, qui visaient la victoire finale dans leurs pays respectifs, ont pu donner le sentiment d’une contre-performance, mais « le verre est bien aux trois-quarts plein pour les forces nationalistes », estime le politologue français Patrick Moreau.

Le FPĂ– autrichien, aĂ®nĂ© de la famille nationaliste europĂ©enne, a clos ce gymkhana Ă©lectoral sur un score proche de son record, lors des lĂ©gislatives du 15 octobre (26%), et a obtenu trois ministères rĂ©galiens (IntĂ©rieur, DĂ©fense, Affaires Ă©trangères) au sein du gouvernement qu’il partage avec les conservateurs.

En Italie et en Suède, oĂą des lĂ©gislatives sont prĂ©vues en 2018, l’extrĂŞme droite est en embuscade.

– Quel terreau ?

« Chaque pays raconte une histoire diffĂ©rente, mais derrière le succès des droites radicales, on retrouve toujours la notion d’insĂ©curitĂ©, rĂ©elle ou perçue, liĂ©e aux flux migratoires, au terrorisme ou aux incertitudes Ă©conomiques », note Mabel Berezin, professeure de sociologie Ă l’universitĂ© amĂ©ricaine de Cornell.

Le succès de l’extrĂŞme droite dans des pays prospères comme l’Allemagne et l’Autriche conforte « les analyses qui montrent depuis des dĂ©cennies que l’immigration est une prĂ©occupation clé » de l’Ă©lectorat d’extrĂŞme droite, explique Cas Mudde.

L’AfD et le Parti de la libertĂ© d’Autriche (FPĂ–) ont enregistrĂ© leurs succès dans des pays qui ont Ă©tĂ© parmi ceux, en Europe, Ă avoir accueilli le plus de migrants depuis 2015, alimentant les dĂ©bats sur le coĂ»t des prestations et sur la capacitĂ© d’intĂ©gration des nouveaux venus.

La prĂ©sence d’immigrĂ©s ne dĂ©termine pas seule les performances des droites extrĂŞmes, qui profitent aussi d’un ressentiment vis-Ă -vis des partis et des Ă©lites politiques, Ă©conomiques ou culturelles.

– Echiquier chamboulĂ©

Ostraciser, copier, coopĂ©rer ? Les autres formations politiques, notamment le camp conservateur, sont bousculĂ©es par l’enracinement de l’extrĂŞme droite, et contraintes d’adapter leur stratĂ©gie.

Le choix du jeune conservateur autrichien Sebastian Kurz, 31 ans, de concurrencer le FPĂ– sur les thèmes de l’immigration, de la place de l’islam dans la sociĂ©tĂ© et de la sĂ©curitĂ© a logiquement conduit les deux partis Ă sceller un accord de coalition.

« Kurz est allĂ© très loin dans son rapprochement idĂ©ologique avec le FPĂ–, une stratĂ©gie qui peut marcher Ă condition qu’il ne brade pas complètement l’identitĂ© de son parti », avertit le politologue autrichien Thomas Hofer.

En Bulgarie, le parti de centre-droit du Premier ministre BoĂŻko Borisov gouverne depuis mars avec une coalition de partis nationalistes.

En Hongrie, le positionnement de plus en plus xĂ©nophobe de Viktor Orban, issu du camp conservateur, permet paradoxalement aujourd’hui au parti extrĂ©miste Jobbik, qui a modĂ©rĂ© son discours, de se prĂ©senter comme la principale alternative au dirigeant.

En France, des alliances avec l’extrĂŞme droite restent exclues par les partis traditionnels, tout comme en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais la droite française vient de se choisir pour leader un Ă©lu quadragĂ©naire, Laurent Wauquiez, accusĂ© de surfer sur les thèmes du parti de Marine le Pen.

Cas Mudde prĂ©dit cependant que les partis traditionnels cherchant Ă imiter l’extrĂŞme droite n’enregistreront que « des succès de court terme » car ils sous-estiment le sentiment anti-système de cet Ă©lectorat.

– GĂ©rer le succès

Les turbulences internes traversĂ©es par le Front national et l’AfD depuis leurs poussĂ©es Ă©lectorales illustrent la difficultĂ© Ă mettre durablement entre parenthèse des divergences internes parfois profondes, liĂ©s Ă des choix idĂ©ologiques ou des rivalitĂ©s individuelles.

L’annĂ©e 2017 a aussi vu imploser le parti populiste et europhobe des Vrais Finlandais, mis Ă mal par l’exercice du pouvoir depuis 2015 au sein d’une coalition avec les centristes et les conservateurs.

« La position d’alliĂ© minoritaire est toujours la plus inconfortable », note Thomas Hofer. Le FPĂ– a mis plusieurs annĂ©es Ă panser les plaies nĂ©es de sa première coalition avec les conservateurs entre 2000 et 2007.

Pour M. Hofer, « des partis comme le FPĂ– ont un ADN d’opposant, pas Ă©vident Ă convertir en attitude de gouvernement ».