En Irak, un ex-dÃ©tenu amÃ©ricain devient le joker de l’Ã©quipe nationale de basket

Quatre ans après son arrestation aux Etats-Unis pour avoir participĂ© Ă la prĂ©paration d’un vol Ă main armĂ©e, un basketteur amĂ©ricain est devenu le joker de l’Ă©quipe nationale d’Irak, qu’il espère qualifier pour la Coupe du monde.

Si de nombreux Irakiens rĂŞvent d’Ă©migrer aux Etats-Unis, DeMario Mayfield, lui, a fait le chemin inverse: cet AmĂ©ricain de 26 ans est devenu Irakien pour jouer dans l’Ă©quipe nationale.

En mai 2013, après trois saisons dans le championnat universitaire amĂ©ricain, il est arrĂŞtĂ© dans son Etat natal de GĂ©orgie (sud-est des Etats-Unis) pour « complicitĂ© dans les prĂ©paratifs d’un vol Ă main armĂ©e ».

Après un accord avec la justice, Mayfield est condamnĂ© uniquement pour possession d’armes Ă feu: il passe dix mois en libertĂ© conditionnelle dans un centre de rĂ©habilitation par le travail.

Sa peine purgée, une nouvelle équipe lui redonne sa chance pour sa dernière saison chez les universitaires amateurs. Mais son horizon chez les professionnels aux Etats-Unis est désormais bouché.

« J’ai cru que c’Ă©tait la fin, puis j’ai compris que je devais retrouver confiance en moi et me sortir du trou. Alors je suis venu ici », en Irak, explique-t-il Ă l’AFP.

« J’avais des amis (amĂ©ricains) qui Ă©taient dĂ©jĂ lĂ et, après de longues discussions, ils m’ont persuadĂ© de venir », assure cet arrière de 1,95 m et 91 kg Ă l’issue d’un match de championnat d’Irak contre le club de la… police.

– ‘Meilleur joueur’ –

MalgrĂ© le danger qu’a reprĂ©sentĂ© le groupe Etat Islamique (EI) en Irak, 80 basketteurs amĂ©ricains sont venus jouer dans ce championnat depuis 2015.

Et DeMario Mayfield, affublĂ© du maillot vert et blanc de l’Ă©quipe du ministère du PĂ©trole Ă Bagdad, fait partie des treize AmĂ©ricains qui y Ă©voluent actuellement.

« Il a commencĂ© Ă jouer en 2016 pour le Naft (PĂ©trole) et, grâce Ă lui, le club a remportĂ© cette saison-lĂ son premier titre de champion d’Irak », explique Ă l’AFP Khaled Najm, secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la FĂ©dĂ©ration irakienne de basket-ball.

« Et il a Ă©tĂ© Ă©lu meilleur joueur du championnat », abonde Khalil Yehya, l’entraĂ®neur de Naft.

« Nous nous sommes dit que DeMario pourrait ĂŞtre un atout pour l’Ă©quipe nationale et nous lui avons proposĂ© de devenir Irakien », explique aussi M. Najm. « Il a accepté ».

Le gouvernement a fait le nécessaire et depuis deux mois, Mayfield joue sous sa nouvelle nationalité, reconnue par la Fédération internationale.

– ‘Très peur’ –

« Je fais ce que j’aime », confie DeMario Mayfield, qui assure se sentir bien dans un pays pourtant considĂ©rĂ© comme l’un des plus dangereux au monde.

« Au dĂ©but, j’avais très peur de ce que je lisais dans les journaux mais je suis heureux d’avoir pris la dĂ©cision de venir », dit-il. « Je n’ai toutefois pas l’intention d’y faire venir ma famille ».

Sa femme et son jeune fils vivent en Floride et il a abandonnĂ© l’idĂ©e de les installer Ă DubaĂŻ ou Amman.

Mayfield gagne quelque 70.000 dollars pour une saison d’environ cinq mois, plus 3.000 dollars pour jouer en Ă©quipe nationale.

« C’Ă©tait donc une belle opportunitĂ© pour moi », rĂ©sume-t-il.

A la question de savoir si ses coéquipiers sont au courant de son passé judiciaire, il répond sans hésiter: « Bien sûr! Tout est sur internet, nous en avons déjà parlé. »

Mayfield vit Ă l’hĂ´tel Ă Bagdad, il a un cuisinier et un chauffeur. Il affirme avoir des amis et va chaque jour dans un cafĂ© pour boire un thĂ© et discuter avec des gens.

MĂŞme s’il ne parle pas l’arabe, il a « appris le vocabulaire du jeu afin de communiquer avec (s)es coĂ©quipiers ».

– ‘Comme un frère’ –

Mayfield a dĂ©jĂ jouĂ© deux matches pour son pays d’adoption en qualifications Ă la Coupe du monde (zone Asie). Fin novembre, l’Irak a battu l’Iran pour la première fois depuis 2009 grâce Ă son naturalisĂ© amĂ©ricain (24 points, 10 rebonds). Mais l’Ă©quipe s’est ensuite inclinĂ©e au Kazakhstan.

Prochain rendez-vous: le 22 février contre le Qatar.

La route est encore très longue jusqu’Ă la phase finale de la Coupe du monde, prĂ©vue en 2019 en Chine, un niveau que l’Irak n’a jamais atteint.

« J’espère que nous allons continuer notre chemin », souligne DeMario Mayfield. « Mon but est d’atteindre le plus haut niveau de la compĂ©tition et d’inculquer Ă mes coĂ©quipiers la culture du basket ».

« Je serai toujours reconnaissant de l’opportunitĂ© que l’Irak m’a donnĂ©e », confie-t-il. « Je n’ai reçu que des signes d’amour depuis que je suis arrivĂ©. On m’a traitĂ© comme un frère et les gens m’ont accueilli chez eux Ă la maison ».