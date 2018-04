En pleine dÃ©tente, Moscou demande des « garanties en bÃ©ton armÃ© » pour Pyongyang

La Russie a appelĂ© mardi la communautĂ© internationale Ă accorder des « garanties en bĂ©ton armĂ© » Ă Pyongyang en Ă©change d’une dĂ©nuclĂ©arisation, Ă l’occasion d’une rare visite d’un chef de la diplomatie nord-corĂ©enne Ă Moscou qui intervient en pleine dĂ©tente dans la pĂ©ninsule corĂ©enne.

Le voyage de Ri Yong Ho chez l’un des principaux alliĂ©s de son pays intervient sur fond d’un spectaculaire rapprochement inter-corĂ©en depuis les jeux Olympiques d’hiver de Pyeongchang, en CorĂ©e du Sud, suivi d’un ballet diplomatique encore inimaginable il y a quelques mois, quand Kim Jong Un et Donald Trump s’Ă©changeaient menaces et invectives.

Après une visite historique à Pékin fin mars, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un, doit rencontrer le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, le 27 avril dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule.

Ce sommet doit prĂ©cĂ©der une rencontre prĂ©vue pour d’ici Ă fin mai ou Ă dĂ©but juin entre le dirigeant nord-corĂ©en et le prĂ©sident amĂ©ricain. Les modalitĂ©s de cette rencontre historique sont encore en discussion, mais son annonce a mis un terme Ă des mois de propos belliqueux rĂ©ciproques.

Ri Yong Ho ne s’est pas exprimĂ© publiquement après avoir Ă©tĂ© reçu par son homologue russe SergueĂŻ Lavrov.

Seul devant la presse, ce dernier s’est fĂ©licitĂ© du « niveau assez bon » de coopĂ©ration entre Moscou et Pyongyang et a « saluĂ© la normalisation progressive de la situation, la fin des menaces mutuelles et la volontĂ© de contact entre les deux CorĂ©e et entre la CorĂ©e du Nord et les Etats-Unis ».

Selon le ministre russe, ce processus doit aboutir Ă un « accord multilatĂ©ral » sur la sĂ©curitĂ© en Asie orientale, « y compris la dĂ©nuclĂ©arisation de la pĂ©ninsule corĂ©enne » et prĂ©voyant des « garanties très sĂ©rieuses » pour la sĂ©curitĂ© de la CorĂ©e du Nord.

« Il doit s’agir de garanties en bĂ©ton armĂ© », a-t-il insistĂ©.

SergueĂŻ Lavrov a dit avoir acceptĂ© une invitation de son homologue Ă Pyongyang. En revanche, selon lui, la question d’une Ă©ventuelle rencontre entre Kim Jong Un, et le prĂ©sident russe Vladimir Poutine n’a pas Ă©tĂ© abordĂ©e.

Tout comme la Chine, la Russie prĂ©conise un dialogue avec la CorĂ©e du Nord sur la base d’une feuille de route dĂ©finie par les deux puissances.

Plusieurs hauts responsables ou émissaires de Pyongyang se sont rendus en Russie ces dernières années, mais jamais un ministre du rang de Ri Yong Ho.

La prĂ©cĂ©dente visite d’un officiel nord-corĂ©en Ă Moscou remonte Ă septembre, quand une haute responsable du ministère des Affaires Ă©trangères avait Ă©tĂ© accueillie au siège de la diplomatie russe pour des « consultations », sur fond de crise nuclĂ©aire entre Pyongyang et Washington.

Ri Yong Ho s’Ă©tait rendu dĂ©but avril Ă PĂ©kin, quelques jours après la visite surprise en Chine du dirigeant suprĂŞme de la CorĂ©e du Nord, le premier dĂ©placement hors de son pays de Kim Jong Un depuis son arrivĂ©e au pouvoir en 2011.

– Travailleurs nord-corĂ©ens –

« Il est très important pour les (Nord-)CorĂ©ens de s’assurer du soutien des Russes et de solidifier les bases » de leurs relations dans ce contexte, explique Ă l’AFP Alexandre Vorontsov, responsable de la CorĂ©e Ă l’Institut des Ă©tudes orientales de l’AcadĂ©mie russe des sciences.

« La Russie a gardĂ© des relations de travail normales avec la CorĂ©e du Nord dans les moments difficiles et il est important pour Pyongyang d’obtenir la comprĂ©hension de la Russie avant ces deux sommets historiques », ajoute-t-il.

Kim Jong Un aurait dĂ» se rendre Ă Moscou en mai 2015 pour les 70 ans de la victoire des AlliĂ©s dans la Deuxième guerre mondiale, mais il y avait renoncĂ© quelques jours avant l’Ă©vĂ©nement.

L’un des sujets actuellement au centre des relations entre Moscou et Pyongyang est la situation des travailleurs nord-corĂ©ens prĂ©sents en Russie.

La Russie, qui dĂ©livre chaque annĂ©e entre 12.000 et 15.000 visas Ă des Nord-CorĂ©ens, a affirmĂ© en fĂ©vrier avoir commencĂ© Ă les renvoyer dans leur pays, en application des sanctions adoptĂ©es fin dĂ©cembre 2017 par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Quelque 35.000 Nord-CorĂ©ens travaillent en Russie, essentiellement dans le BTP, l’agriculture et l’industrie du poisson. Si leur travail fournit de prĂ©cieuses devises Ă leur pays d’origine, ils travaillent dans des « conditions proches de l’esclavage », selon l’ONU.