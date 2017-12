En RDC, les catholiques veulent dÃ©fier Kabila

Les catholiques congolais appellent dimanche Ă une « marche pacifique », un an jour pour jour après la signature sous l’Ă©gide des Ă©vĂŞques d’un accord prĂ©voyant des Ă©lections fin 2017 pour organiser le dĂ©part du prĂ©sident Joseph Kabila.

Toute l’opposition et la sociĂ©tĂ© civile qui rĂ©clament le dĂ©part du prĂ©sident Kabila dès ce 31 dĂ©cembre 2017 s’est jointe Ă l’appel Ă cette marche Ă hauts risques, interdite par les autoritĂ©s comme les prĂ©cĂ©dentes manifestations organisĂ©es en RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo.

« Les laĂŻcs marcheront demain (dimanche). L’autoritĂ© urbaine et la police doivent jouer leur rĂ´le dans la protection des personnes et des biens », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP LĂ©onie Kandolo, l’une des porte-parole des organisateurs.

« Peuple congolais, prenons notre destin en main. Le Congo notre beau pays va mal ». Ainsi commence l’appel lancĂ© dĂ©but dĂ©cembre par des « laĂŻcs chrĂ©tiens » rĂ©unis sous la bannière d’un « comitĂ© laĂŻc de coordination » (CLC), qui invite les catholiques Ă sortir dans la rue dimanche matin après la messe dans les quelque 150 paroisses de Kinshasa.

Plus Ă l’est Ă Uvira dans le Sud-Kivu, la radio communautaire « Messager du peuple » a Ă©tĂ© fermĂ©e pendant six heures pour avoir diffusĂ© le message sur la marche des laĂŻcs catholiques, selon Mutere Kisaro, son directeur.

Les fidèles ont été invités à marcher avec des bibles à la main.

Samedi, la police et l’armĂ©e Ă©taient dĂ©ployĂ©es devant le siège du Parlement et de la commission chargĂ©e d’organiser les Ă©lections en RDC.

Comme l’Ă©piscopat, le CLC demande au prĂ©sident Kabila de dĂ©clarer publiquement qu’il ne sera pas candidat Ă sa propre succession. Et tout comme l’opposition, le CLC demande la libĂ©ration « sans conditions » des « prisonniers politiques », « la fin de l’exil des opposants menacĂ©s de prison », et un calendrier Ă©lectoral « consensuel ».

Rien de moins consensuel que ce chronogramme qui connaĂ®t depuis deux ans des « glissements », selon l’expression en vigueur en RDC.

Au pouvoir depuis 2001, Ă©lu en 2006, rĂ©Ă©lu dans la contestation en 2011, le prĂ©sident Kabila, 46 ans, n’a pas organisĂ© d’Ă©lections Ă la fin de son deuxième et dernier mandat le 20 dĂ©cembre 2016.

Après la mort de dizaines de manifestants anti-Kabila fin 2016, le puissant épiscopat a parrainé un accord majorité-opposition il y a tout juste un an, le 31 décembre 2016, prévoyant notamment des élections au plus tard en décembre 2017.

Le 5 novembre, la commission électorale a finalement renvoyé les élections au 23 décembre 2018, affirmant que les violences dans le Kasai (centre de la RDC) avaient retardé le recensement.

– Il y a 25 ans –

Avant comme après ce calendrier Ă©lectoral, toutes les manifestations de l’opposition ont Ă©tĂ© systĂ©matiquement interdites, rĂ©primĂ©es et dispersĂ©es, avec un mort, des dizaines de blessĂ©s et d’arrestations le 30 novembre.

Les organisateurs de la « marche pacifique » ont invitĂ© « la population Ă n’accepter aucune forme de violence » et « à ne pas considĂ©rer les policiers, les militaires, et autres agents de services de sĂ©curitĂ© comme des ennemis, et rĂ©ciproquement ».

Ce n’est pas la première fois que l’Eglise ou ses fidèles dĂ©fient frontalement le pouvoir dans l’histoire agitĂ©e de la RDC, pays de 70 Ă 90 millions d’habitants très majoritairement chrĂ©tiens.

Il y a 25 ans, en fĂ©vrier 1992, le mĂŞme « comitĂ© laĂŻc de coordination » avait organisĂ© une marche contre la dictature du MarĂ©chal Mobutu, accusĂ© de ne pas vouloir reprendre les travaux d’une « confĂ©rence nationale » supposĂ©e libĂ©raliser le rĂ©gime.

L’ancien archevĂŞque de Kinshasa, le dĂ©funt cardinal FrĂ©dĂ©ric Etsou s’Ă©tait farouchement opposĂ© Ă cette marche. La rĂ©pression qui s’en Ă©tait suivie avait causĂ© la mort de plusieurs dizaines de manifestants.

La colère de l’Eglise contre le pouvoir politique s’exprime clairement depuis plusieurs annĂ©es.

« Le rĂ©sultat des Ă©lections ne sont conformes ni Ă la vĂ©ritĂ©, ni Ă la justice », avait dĂ©clarĂ© en dĂ©cembre 2011 l’archevĂŞque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, après l’annonce de la rĂ©Ă©lection contestĂ©e de Joseph Kabila.

Officiellement, la puissante confĂ©rence Ă©piscopale (Cenco) qui avait parrainĂ© les accords du 31 dĂ©cembre 2016 ne s’est pas prononcĂ©e sur la marche des laĂŻcs.

En novembre, les Ă©vĂŞques s’Ă©taient dĂ©clarĂ©s « profondĂ©ment déçus de se retrouver dans le mĂŞme contexte de tensions qu’Ă la fin de l’annĂ©e 2016. Le peuple ne tolĂ©rera pas que cela se rĂ©pète en 2018 ».

En septembre, le nonce apostolique argentin, Mgr Luis Mariano Montemayor, un proche du pape François, avait fait fi de toute politesse diplomatique en dénonçant « un Etat prédateur », après une visite auprès des déplacés du Kasai.

Il avait rappelé que le pape refusait de se rendre en RDC dans le contexte actuel, pour ne pas soutenir « un pouvoir illégitime ».