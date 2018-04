En Syrie, les habitants de Douma redÃ©couvrent leur ville, ravagÃ©e

« On peut respirer »: après deux mois passĂ©s dans un sous-sol avec sa famille, Lina a enfin le courage de sortir de sa cachette, Ă l’instar de nombreux habitants de Douma, rĂ©cemment reconquise par le rĂ©gime syrien.

Marchant devant des immeubles éventrés ou démolis, plusieurs parents, en compagnie de leurs enfants, redécouvrent leur ville détruite.

« J’ai dĂ©cidĂ© de balader ma fille qui a insistĂ© et pleurĂ© », raconte Lina, vĂŞtue d’un voile noir.

A peine sortie du sous-sol, sa fille Waad, neuf ans, revient sur sa dĂ©cision par crainte de nouvelles frappes dont elle s’Ă©tait habituĂ©e au vacarme.

Sa mère affirme, dans le cadre d’un tour mĂ©diatique organisĂ© par les autoritĂ©s et auquel a pris part l’AFP, avoir « rassurĂ© » sa fille et lui avoir « expliquĂ© que le calme est dĂ©sormais de retour et qu’elle n’encourt plus aucun danger ».

« DĂ©sormais, on peut sortir et respirer. Mes enfants ont vĂ©cu dans la peur et la terreur, ils n’ont pas eu d’enfance », regrette la quadragĂ©naire en observant les nombreux amas de dĂ©combres qui l’entourent.

Le pouvoir de Bachar al-Assad avait lancĂ© le 18 fĂ©vrier une offensive pour reprendre aux rebelles cette rĂ©gion aux portes de Damas. La campagne a tuĂ© plus de 1.700 civils, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH).

Une attaque chimique prĂ©sumĂ©e contre Douma le 7 avril est au coeur d’un bras de fer international. Une Ă©quipe de l’Organisation internationale pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) n’avait toujours pas pu entrer lundi dans la ville pour y enquĂŞter.

Lina dit espérer le retour de la vie dans cette ville meurtrie par cette violence inouïe.

« Je rĂŞve de voir mes enfants rejouer Ă la balançoire », confie la femme au regard marquĂ© par cinq ans de siège implacable imposĂ© par le rĂ©gime Ă cette ancienne enclave rebelle.

– Visiter Damas, un rĂŞve –

Dans le quartier d’al-Jalaa qui s’Ă©tend de la place Badrane Ă celle des Martyrs, Haitham Badrane, 40 ans, tient par la main son fils Omar, 10 ans, tout en discutant avec un groupe d’amis, le sourire aux lèvres.

« Je le promène pour qu’il se change les idĂ©es », explique-t-il en longeant les boutiques fermĂ©es.

Cet ancien commerçant de textile dit rêver de faire visiter Damas à son fils, notamment le vieux souk de Hamidiya et la mosquée des Omeyyades.

« Il n’a rien vu de sa vie et a Ă©tĂ© privĂ© de tout, y compris d’Ă©ducation », dĂ©plore-t-il.

Quelques mètres plus loin, Bassima el-Sayyed, 55 ans, déambule lentement en inspectant les lieux à travers son voile.

« Je suis nĂ©e Ă Douma et y ai toujours vĂ©cu. Je n’ai Ă aucun moment pensĂ© partir », dit-elle, alors que des dizaines de milliers d’habitants ont rejoint les zones contrĂ´lĂ©es par le rĂ©gime ou des rĂ©gions encore sous contrĂ´le rebelle.

– « Bon vieux temps » –

Dans une autre rue, des hommes et des enfants sont rassemblĂ©s autour d’un pick-up d’oĂą des jeunes lancent des sacs de pain.

Un peu plus loin, dans l’un des rares commerces ayant ouvert ses portes, des vĂŞtements sont soigneusement posĂ©s sur les Ă©talages tandis que dans un atelier adjacent, deux hommes travaillent sur une vieille machine Ă coudre.

Non loin, un autre homme débarrasse les débris de pierres de sa boutique dont les murs ont été endommagés.

Abou Yasser et sa femme disent avoir passé 70 jours dans les sous-sols.

« DĂ©sormais, nous pouvons marcher dans la rue. Cela Ă©tait encore un rĂŞve il y a quelque temps », souligne l’homme de 41 ans.

Sa femme, qui a accouché de son cinquième enfant sous le déluge de feu, affirme avoir pris son courage à deux mains pour abandonner son sous-sol.

« Nous avons beaucoup hĂ©sitĂ© avant de sortir mais nous nous sommes finalement dĂ©barrassĂ©s de la peur », dit cette femme de 31 ans aux yeux noirs et Ă la peau blanche.

« J’espère seulement qu’on reviendra un jour au bon vieux temps » d’avant la guerre, conclut-elle. Le conflit, entrĂ© le 15 mars dans sa huitième annĂ©e, a fait plus de 350.000 morts.