En visite en Syrie, un responsable de l’ONU veut un meilleur accès à l’aide humanitaire

Le responsable de l’ONU chargĂ© des Affaires humanitaires a appelĂ© jeudi Ă amĂ©liorer la distribution d’aides aux habitants des zones assiĂ©gĂ©es en Syrie, s’inquiĂ©tant face Ă la situation dans la Ghouta orientale, enclave rebelle quotidiennement bombardĂ©e par le rĂ©gime.

Nommé en septembre secrétaire général adjoint des Nations unies pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock a débuté mardi une visite de trois jours en Syrie, sa première dans le pays ravagé depuis 2011 par une guerre meurtrière.

Lors d’une confĂ©rence de presse, M. Lowcock a rĂ©clamĂ© « trois ou quatre convois » d’aides par semaine, « chargĂ©s de nourriture et de mĂ©dicaments, pour fournir une assistance aux quelque 2,5 millions de personnes qui se trouvent dans des zones assiĂ©gĂ©es ou difficiles d’accès ».

En Syrie, plusieurs localitĂ©s sont assiĂ©gĂ©es, en majoritĂ© par les forces du rĂ©gime, et aucune aide humanitaire ne peut y entrer sans l’autorisation du pouvoir de Bachar al-Assad.

« Nous avons besoin d’un accès rĂ©gulier Ă toutes les personnes dans le besoin », a insistĂ© M. Lowcock, dans sa dĂ©claration Ă Damas Ă l’issue de sa visite en Syrie.

« J’espère voir prochainement un certain nombre de dĂ©veloppements positifs, nous permettant de maintenir et amĂ©liorer notre effort d’aide cette annĂ©e », a-t-il soulignĂ©.

Il s’est dit « particulièrement prĂ©occupĂ© par le sort de la population assiĂ©gĂ©e de la Ghouta orientale », enclave rebelle Ă l’est de Damas, bombardĂ©e quotidiennement par les forces du rĂ©gime.

Les quelque 400.000 habitants de la Ghouta vivent une grave crise humanitaire, alors qu’ils subissent au quotidien des pĂ©nuries de nourriture et de mĂ©dicaments.

Au moins trois civils ont Ă©tĂ© tuĂ©s jeudi dans des tirs d’artillerie ou frappes aĂ©riennes visant la Ghouta, a rapportĂ© l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

M. Lowcock a Ă©galement rĂ©itĂ©rĂ© un appel pour « l’Ă©vacuation mĂ©dicale de centaines de personnes gravement malades, prise au piège dans la Ghouta orientale ».

Fin décembre, 29 patients dans un état critique ont pu quitter la Ghouta, conformément à un accord conclu entre régime et insurgés.

Un chiffre encore très Ă©loignĂ© des 500 personnes que l’ONU appelle Ă Ă©vacuer depuis plusieurs semaines. Avec les retards et blocages sur ce dossier, 16 patients sont dĂ©jĂ morts depuis novembre.

DĂ©clenchĂ© par la rĂ©pression de manifestations pacifiques par le rĂ©gime, le conflit en Syrie s’est complexifiĂ© au fil des ans avec l’implication de pays Ă©trangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelĂ©.

Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.