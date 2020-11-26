International › APA

Happening now

انتهاء أول اجتماع لمجلس الأمن حول “تيغراي” دون صدور بيان

Published on 26.11.2020 at 14h21 by APA News

عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء أول اجتماع له بشأن المعارك الدائرة في منطقة تيغراي الانفصالية الإثيوبية ، دون التمكن من الاتفاق على بيان مشترك

وعقب انتهاء الجلسة المغلقة التي عقدت عبر الفديو واستمرت زهاء ساعة وثلث الساعة، قال دبلوماسي إفريقي لوكالة فرانس برس ، إنّ جنوب إفريقيا طلبت وقتاً حتى يتمكّن المبعوثون من إجراء مشاوراتهم، وإبلاغ الاتحاد الإفريقي إصدار بيان قد يؤدّي إلى تعقيد الموقف.

من جهته قال دبلوماسي أوروبي ته، إنّ الأوروبيين أعربوا عن مخاوفهم، وأدانوا العنف العرقي وطالبوا بحماية المدنيين.

وردّاً على سؤال بشأن التردّد الذي يبدو أنه يهيمن على مجلس الأمن بشأن النزاع الدائر في تيغراي، أكّد المتحدّث باسم الأمم المتّحدة ستيفان دوجاريك أنّ الاتحاد الإفريقي يتصدّر الجهود الدولية الرامية لحل هذه الأزمة، وأنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعم هذه المقاربة.

وبعيد ظهر الثلاثاء أعرب غوتيريش عن قلقه من هجوم عسكري، يتوقّع أن تشنّه قوات الحكومة الاتّحادية على عاصمة الإقليم الانفصالي. و

قال غوتيريش في بيان إنّه يحثّ قادة أثيوبيا على بذل كل ما في وسعهم لحماية المدنيين، واحترام حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكّان.

من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان في أثيوبيا، وعمليات التمييز بحقّ الجماعات العرقية في هذا البلد، بما في ذلك استدعاء أديس أبابا عناصر القبعات الزرق المتحدّرين من تيغراي، من بعثتها العاملة في إطار القوة الأممية لحفظ السلام في جنوب السودان.

Tags :


DAILY PRESS REVIEW
Go to Press review
News in brief
  • Cameroon
  • Africa and World
More
Tips
Published on 28.04.2020

How to observe the holy month of Ramadan

Ramadan commemorates the first revelation of the Quran to Muhammad according to Islamic belief. This annual observance is regarded as one of the Five Pillars…

More
Logo JDC

Logo JDC TV, Video news

Go to video website
Most watched & commented articles
  • Watched
  • Commented
Subscribe

Subscribe to Journal du Cameroun newsletter and receive all news stories free of charge

Diary
  • No event.
More
JDC Services
  • Jobs
  • Tenders
Back top