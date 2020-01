Africa fires 41 satellites into space

Since 1998, Africa has mustered a total of 41 satellites, 38 of which were sent into space by 11 countries on the continent, while three are the result of multilateral cooperation.By Seynabou Babou

The list of African nations and their satellite types are as follows

Algeria

1. ALSAT 1 (2002)

2. ALSAT 2A (2010)

3. ALSAT 1B (2016)

4. ALSAT 2B (2016)

5. ALSAT 1N (2016)

6. ALCOMSA -1 (2017)

South Africa

1. SUNSAT (1999)

2. Zacube (2003)

3. Sumbandila (2009)

4. Kondor E (2014)

5. nSight1 (2017)

6. ZaCube-2 (2018)

7. ZaCube-2 (2018)

8. XinaBox ThinSAT (2019)

Angola

1. AngoSat-1 (2017)

Ghana

1. GhanaSat-1 (2017)

Egypt

1. NILESAST 101 (1998)

2. NILESAST 102 (2002)

3. EGYPSAT 1 (2007)

4. NILESAT 201 (2010)

5. EGYPSAT 2 (2014)

6. EGYPSAT-A (2019)

7. NARSSCube-2 (2019)

8. NARSSCube-1 (2019)

9. TIBA-1 (2019)

Ethiopia

1. ETRSS-1 (2019)

Kenya

1. 1KUNS-PF (2018)

Morocco

1. Morocco-TUSBAT (2001)

2. MOHAMMED VI-A (2017)

3. MOHAMMED VI-B (2018)

Nigeria

1. Nigeriast-1 (2003)

2. NIGGOMAST (2007)

3. NigeriaSat-2 (2011)

4. NigeriaSat-X (2011)

5. NIGGOMAST 1R (2011)

6. NigeriaEduSAT-1 (2017)

Rwanda

1. RwaSat-1 (2019)

Sudan

1. SRSS-1 (2019)

– Multilateral

1. RascomStar-QAF-1

2. RascomStar-QAF-1R

3. New Dawn