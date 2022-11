Cameroon : MTN Elite 1 Clubs Play Their Last Matches Tonight Before The Break

Published on 16.11.2022 at 11h55 by JDC

Here is the program of encounters scheduled for this afternoon counting for the seventh playing-day of the MTN Elite 1.

Pool A

Roumde Adja Stadium (Garoua)

3 p.m.: Cotton Sport of Garoua vs Canon of Yaoundé

Ngoa-Ekelle Stadium (Yaounde)

4 p.m.: Colombe Sportive du Dja and Lobo vs UMS de Loum

Bamendzi Stadium (Bafoussam)

2:00 p.m.: Golden Eagle of Menoua vs Renaissance of Ngoumou

Reunification Annex Stadium (Douala)

4 p.m.: Stade Renard de Melong vs Eding Sport

Bandjoun Stadium

3:30 p.m .: Djiko FC of Bandjoun vs PWD of Bamenda

Pool B

Ngoa-Ekelle Stadium (Yaounde)

2 p.m.: APEJES de Mfou vs Fortuna de Mfou

Reunification Stadium (Douala)

2 p.m.: Astres of Douala vs Fovu of Baham

4 p.m.: Douala Sports Union vs FC Yaoundé II

Mbouda Stadium

3:30 p.m.: Bamboutos of Mbouda vs Fauve Azur

Roumde Adja Stadium (Garoua)

3 p.m.: Gazelle FA of Garoua vs Young sport academy of Bamenda