Engagement: le volontariat comme catalyseur de solidarité

L’association France volontaires a donné une conférence de presse, hier mardi 15 octobre 2019, axée sur le vivre ensemble.

Selon le rapport 2019 sur l’assistance humanitaire mondiale publié le 30 septembre 2019 par Today Development Initiatives, les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont tous réduit leurs dépenses humanitaires l’année dernière. «Tout en restant les principaux donateurs, les États-Unis ont réduit leurs dépenses de 423 millions USD (-6%), l’Allemagne de 367 millions USD (-11%) et le Royaume-Uni de 271 millions USD (-11%). Ceci malgré les montants record demandés par les Nations Unies pour faire face à des besoins sans précédent», indique le rapport.

Nombreux sont les organismes et Organisations non gouvernementales qui s’interrogent sur le futur de l’aide humanitaire. En juillet dernier, le Conseil norvégien pour les réfugiés indiquait que le manque de financement est alarmant. Un constat également relevé par Refugees International, un mois plus tôt.

C’est dire si la crise du financement de l’aide humanitaire alimente l’actualité.

C’est en partie pour cette raison, que l’association France volontaires a choisi pour thème: «Face au repli des sociétés, le vivre ensemble est une urgence vitale. L’engagement citoyen et notamment le volontariat n’est plus une option, c’est un devoir». Une sorte de sensibilisation pour amener les populations du monde entier, à devenir des volontaires engagés pour des causes mondiales. «Nous avons choisi ce thème pour contribuer à un monde solidaire, ou on apprend à nos volontaires, le sens du mot volontariat», explique le représentant de France volontaire au Cameroun, Zoumana Dembélé.

France volontaires agit pour faire connaître les différentes formes de volontariat, orienter les candidats vers les missions qui conviennent à leurs désirs et à leurs expériences, accompagner les structures d’accueil des volontaires et participer au renforcement des politiques publiques françaises.

Dans l’avenir, France volontaire prévoit de nouer un partenariat avec les services consulaires, pour faciliter l’obtention des visas aux volontaires camerounais.

France volontaires, est une association crée en 1963 pour accompagner les volontaires. Notamment dans les domaines de développement rural, l’éducation, la santé, les nouvelles technologies d’information et de la communication etc. Elle conduit une mission d’intérêt général, d’information et d’orientation des publics en désir d’engagement.