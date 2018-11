Enlèvement de Kumba : ce qui s’est passé le 20 novembre dernier

Au moins dix personnes ont retrouvé la liberté mardi après avoir été enlevées quelques heures plus tôt dans un établissement d’enseignement secondaire de la ville de Kumba. Le préfet de la Mémé présente le récit des évènements de la journée d’hier.

L’enlèvement de dix personnes à Kumba (département de la Mémé), mardi, est survenu aux heures de classe. Des individus armés se sont introduits au lycée bilingue « Lords » et en sont repartis avec neuf élèves et un enseignant du lycée, rapporte le préfet de la Meme, Ntou Ndong.

« Une fois saisi, le préfet qui était en plein état-major a interrompu sa réunion de sécurité pour mettre les forces de maintien de l’ordre derrière eux. Chose qui a été faite et à une heure tardive, les équipes ont pu libérer trois des élèves. Les équipes ont neutralisé deux de ces assaillants, détruit leur base et les motos qu’ils utilisaient pour commettre des forfaits dans la ville. Sans avoir dormi, ces mêmes équipes sont redescendues sur le terrain pour aller à la recherche des autres assaillants qui étaient en fuite, ainsi que des élèves », raconte-t-il.

Les autres otages ont été abandonnés en cours de route par les assaillants en fuite. « Quand ceux-ci se rendus compte que les hommes en tenue étaient derrière eux, ils ont abandonné ces élèves et leur enseignant pour fuir. Les enfants ont rejoint leurs familles respectives y compris l’enseignant qui a été blessé au niveau du pied. Il y a reçu une balle. A ce jour, tout le monde a été libéré grâce à la bravoure de nos forces de maintien de l’ordre et de sécurité ».

Ces ex-otages sont les seules personnes à avoir été kidnappées au cours de cette tragédie, apprend-on du récit du préfet. Hier, cependant, celui-ci avait confirmé qu’une vingtaine de personnes étaient concernées par ce kidnapping. « Les équipes sont retournées sur le terrain ce matin, elles ont surpris ces gens en train d’enterrer leurs victimes d’hier. Elles ont profité pour neutraliser le chef d’équipe et une autre personne. On a encore récupéré cinq armes. Donc hier on a pu récupérer, au cours de cette opération, neuf armes, on a neutralisé quatre de ces malfaiteurs et on a également pu détruire leur campement, où ils avaient l’habitude de conduire des innocents »,conclut Ntou Ndong qui appelle, par la même occasion, les populations à redoubler de confiance à l’égard des autorités camerounaises.