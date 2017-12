Enorme incendie dans un restaurant de Bombay: au moins 14 morts

Au moins 14 personnes ont pĂ©ri dans la nuit de jeudi Ă vendredi dans un Ă©norme incendie qui a ravagĂ© un restaurant populaire de Bombay, un accident illustrant Ă nouveau les carences de l’Inde en matière de sĂ©curitĂ©.

Onze des victimes sont des jeunes femmes qui participaient Ă une fĂŞte d’anniversaire dans cet Ă©tablissement sur le toit d’un bâtiment du centre de la ville oĂą le feu a dĂ©butĂ© peu après minuit.

Les mĂ©decins ont prĂ©cisĂ© que beaucoup avaient pĂ©ri asphyxiĂ©es en tentant d’Ă©chapper aux flammes.

Des mĂ©dias locaux ont rapportĂ© que nombre de victimes n’avaient pu fuir car elles s’Ă©taient retrouvĂ©es prises au piège en raison de l’effondrement d’un faux plafond de cet immeuble de quatre Ă©tages.

L’incendie a finalement Ă©tĂ© Ă©teint vendredi matin. Le toit de l’immeuble Ă©tait ravagĂ©, jonchĂ© de seaux Ă glace et de cendriers carbonisĂ©s, a observĂ© un journaliste de l’AFP sur place.

« Quatorze personnes ont succombĂ© Ă leurs blessures et les autres victimes sont sorties de l’hĂ´pital. La plupart des dĂ©cès ont Ă©tĂ© par asphyxie », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Avinash Supe, de l’hĂ´pital King Edward Memorial de Bombay.

S. Jaykumar, commissaire de police dans la capitale financière de l’Inde, avait auparavant fait Ă©tat auprès des journalistes de 15 morts.

La police a indiquĂ© qu’une enquĂŞte Ă©tait en cours, visant notamment les propriĂ©taires du restaurant situĂ© dans le Kamala Mills, un complexe abritant aussi des commerces et des hĂ´tels.

– ‘EffondrĂ©s’ –

Le feu a débuté peu après minuit dans ce restaurant du dernier étage avant de se propager rapidement à deux bars situés à proximité, ravageant tout le bâtiment en une demi-heure, selon divers médias.

Une femme qui se trouvait dans ce bâtiment a raconté les tentatives de fuite désespérées.

« Il y a eu une bousculade et quelqu’un m’a poussĂ©e », a relatĂ© sur Twitter Sulbha Arora. « Les gens me couraient dessus alors que le plafond en flammes s’effondrait. Je ne sais toujours pas comment j’en suis sortie vivante. »

Plusieurs organes de presse ont aussi des bureaux dans ce bâtiment, comme Times Now, Mirror Now et ET Now qui ont été touchés par cet incendie.

Des images filmĂ©es dans la nuit par des chaĂ®nes de tĂ©lĂ©vision montraient un ballet d’ambulances et de camions de pompiers dans les environs de ce bâtiment en proie Ă d’Ă©normes flammes orange.

Le président indien Ram Nath Kovind a présenté ses condoléances sur Twitter.

« Mes pensées vont aux familles endeuillées en ces heures de tristesse », a twitté de son côté le Premier ministre Narendra Modi.

Parmi les victimes figurent notamment Dhairya et Vishwa Lalani, deux frères d’une vingtaine d’annĂ©es qui Ă©taient allĂ©s dĂ®ner jeudi soir au restaurant et qui ont Ă©tĂ© enterrĂ©s vendredi.

Leur cousin, Viral Chheda, a racontĂ© que les deux frères Ă©taient attablĂ©s près d’une issue de secours et avaient pu sortir du restaurant sains et saufs. Mais ils y sont retournĂ©s après avoir rĂ©alisĂ© que leur tante se trouvait toujours Ă l’intĂ©rieur. Elle aussi a pĂ©ri.

« Nous sommes effondrĂ©s », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Viral Chheda lors des funĂ©railles, auxquelles 200 personnes assistaient. « Ils ont donnĂ© leur vie pour essayer d’en sauver d’autres. »

Les incendies accidentels sont très courants en Inde en raison de règles de sĂ©curitĂ© très faibles et de l’absence de contrĂ´les.

Il y a quelques semaines, un incendie à Bombay avait tué 12 ouvriers pendant leur sommeil. En septembre, une bombonne de gaz avait explosé sur un chantier de la ville, faisant six morts.

Ces accidents sont particulièrement frĂ©quents dans une ville comme Bombay oĂą des millions d’habitants s’entassent en raison de la flambĂ©e de l’immobilier dans des appartements bondĂ©s d’immeubles vieillissants.

Des associations accusent les promoteurs et les propriétaires de sacrifier la sécurité pour faire des économies.