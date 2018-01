Enseignement, économie et social au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi consacrent de larges commentaires Ă la rĂ©forme du système Ă©ducatif, Ă la hausse des prix des carburants, Ă la situation de l’Ă©conomie nationale et aux manifestations de Jerada.Abordant la rĂ©forme du système Ă©ducatif, +Al Ittihad Al Ichtiraki+ estime que malgrĂ© les Ă©normes efforts dĂ©ployĂ©s par l’Etat pour amĂ©liorer le système de l’Ă©ducation et mettre en Ĺ“uvre les diffĂ©rentes dispositions de la Charte nationale de l’Ă©ducation et de la formation, relatives Ă la gĂ©nĂ©ralisation de la scolarisation et la mobilisation des ressources nĂ©cessaires, les erreurs et les multiples anomalies structurelles et fonctionnelles entachant le système en gĂ©nĂ©ral n’ont pas Ă©tĂ© rectifiĂ©es, vu que les graves problèmes pĂ©dagogiques, techniques et de gestion n’ont pas Ă©tĂ© traitĂ©s sur la base d’une vision stratĂ©gique globale et intĂ©grĂ©e.

Le secteur de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche scientifique est confrontĂ© Ă de nombreux dĂ©fis rĂ©sultant de contraintes et de problèmes dont il souffre Ă cause d’une mauvaise gestion et Ă dĂ©faut d’une conception stratĂ©gique dans les politiques publiques, relève le journal, soulignant l’importance capitale d’Ă©laborer une nouvelle vision qui dĂ©passe les obstacles de la logique traditionnelle et use de mĂ©canismes novateurs pour dĂ©velopper le système Ă©ducatif.

Pour sa part ; +Al Ahdath Al Maghribia+ estime que la rĂ©forme de ce secteur ne pourrait ĂŞtre menĂ©e par des slogans, mais en dĂ©finissant clairement les finalitĂ©s du système, mettant en garde contre le populisme et les slogans creux, d’autant plus que ce domaine concerne les Marocains depuis leur enfance jusqu’Ă leur jeune âge.

+Al Massae+ revient quant Ă lui sur la hausse des prix des carburants. Commentant les propos de Lahcen Daoudi, ministre chargĂ© des affaires gĂ©nĂ©rales et de la gouvernance qui, pour Ă©viter les prix Ă©levĂ©s des carburants, a conseillĂ© aux Marocains de s’approvisionner auprès de la sociĂ©tĂ© la moins chère, la publication ces propos «drĂ´les» du fait qu’une mission parlementaire d’information va bientĂ´t entamer son enquĂŞte et, Ă©ventuellement, dĂ©voiler l’entente Ă©tablie entre les sociĂ©tĂ©s sur les prix.

Le journal se demande comment les cours mondiaux montent et descendent alors que les prix au Maroc restent fixes, dénonçant une « main invisible » qui, déjouant le contrôle du gouvernement, cherche par tous les moyens à maintenir les prix à un niveau presque stable.

Commentant les assertions faisant «à tort» du secteur agricole un « boulet » pour la croissance, +la Vie Ă©co+ souligne que les vrais boulets de l’Ă©conomie sont ailleurs et ils sont nombreux : le premier gros boulet de l’Ă©conomie marocaine est justement dans toute l’activitĂ© hors agriculture, en l’occurrence les secteurs de l’industrie et de certains services, qui n’arrivent pas depuis 20 ans Ă dĂ©passer une croissance de 2 Ă 3%.

Pourtant, beaucoup de ces secteurs ne sont pas directement tributaires de la pluviomĂ©trie, contrairement Ă l’agriculture qui, quel que soit le niveau de modernisation atteint, est naturellement impactĂ©e par les alĂ©as climatiques, prĂ©cise l’hebdomadaire.

+Le Temps+ revient quant Ă lui sur les manifestations de Jerada. La publication souligne l’obligation pour le gouvernement de montrer sa volontĂ© d’ « Ă©couter, apaiser et comprendre pour mieux rĂ©pondre », l’appelant Ă tirer les leçons des Ă©vĂ©nements du Rif et d’anticiper très rapidement pour dĂ©samorcer ce qui risque de devenir, dans cette rĂ©gion de l’Oriental, une nouvelle poche de tensions sociales et Ă©conomiques.

Le Maroc n’en a besoin car il a les moyens de traiter le problème avant qu’il enfle et se complique dangereusement, affirme-t-il, appelant les ministres, les experts, les stratèges et autres consultants Ă travailler vite et bien pour apporter des rĂ©ponses aux manifestants de JĂ©rada, qui s’expriment pacifiquement en brandissant le drapeau marocain.

L’Etat n’a toujours pas le dĂ©but d’une solution long terme Ă un dĂ©ficit en dĂ©veloppement auquel sont confrontĂ©es toutes les rĂ©gions du Maroc, estime, de son cĂ´tĂ©, +Tel Quel+.

Trouver des solutions Ă nos problèmes de dĂ©veloppement exige non seulement beaucoup d’effort intellectuel, mais un changement dans le système de reprĂ©sentation, de promotion et de sanction de l’Etat, explique l’hebdomadaire, espĂ©rant voir une nouvelle approche portĂ©e par une nouvelle gĂ©nĂ©ration.