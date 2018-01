Enseignement, finances, social et social meublent la Une des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce mercredi consacrent de larges commentaires Ă la rĂ©forme du système Ă©ducatif, au rapport de la Cour des comptes sur l’exĂ©cution de la loi de finances pour l’annĂ©e 2016, au rĂ©gime de retraite et au CHAN-2018.+Al Alam+ revient sur la rĂ©forme du système Ă©ducatif. Commentant les propos du gouvernement, qui tente en vain de justifier sa dĂ©cision de mettre fin Ă la gratuitĂ© de l’enseignement public, la publication estime que l’explication fournie par l’exĂ©cutif, indiquant que seuls les mĂ©nages aisĂ©s vont payer les droits d’inscription dans les cycles secondaire qualifiant et supĂ©rieur, « n’est absolument pas probante » , car la prescription des droits d’inscription serait un prĂ©lude de l’annulation de la gratuitĂ© de l’enseignement public, d’autant plus que les enfants des familles aisĂ©es, censĂ©es visĂ©es par ces droits, ne poursuivent pas leurs Ă©tudes dans le secteur public.

Que cette mesure soit dictĂ©e par le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©ducation, de la formation et de la recherche scientifique ou par le gouvernement, « qui s’applique Ă se soustraire aux dĂ©penses publiques » dans le cadre d’une « grave politique de rigueur », la crise de l’enseignement, extrĂŞmement complexe, ne peut se rĂ©duire au problème de financement. La preuve : des dĂ©penses exorbitantes ont Ă©tĂ© engagĂ©es dans le cadre du programme d’urgence, mais sans effet positif sur la situation de notre enseignement, relève-t-il.

+L’Économiste+ commente le rapport de la Cour des comptes sur l’exĂ©cution de la loi de finances pour l’annĂ©e 2016. Le journal affirme que ce rapport met en Ă©vidence le dĂ©sordre rĂ©gnant sur les dĂ©penses publiques, mais aussi sur les politiques Ă©conomiques, reprochant au ministère des finances de « semer le dĂ©sordre dans les comptes au point de loger des salaires dans les investissements ou des cotisations de retraites dans le mĂŞme sac que les subventions sur le gaz et les fonds contre d’Ă©ventuels criquets ».

Il dénonce « beaucoup de désordres pour cacher la réalité, une réalité pourtant moins grave que ce désordre qui met en panne le pays ».

+Aujourd’hui le Matroc+ indique que le ministre de l’Economie et des finances a insistĂ© sur l’importance de la poursuite de la mise en Ĺ“uvre progressive de la rĂ©forme paramĂ©trique du rĂ©gime des pensions civiles. Et d’ajouter que Mohamed Boussaid a lancĂ© l’alarme lors de la 4ème session du conseil d’administration de la Caisse marocaine des retraites, qu’il a prĂ©sidĂ©e.

En dĂ©pit de l’importance de cette rĂ©forme, elle reste insuffisante pour assurer la pĂ©rennitĂ© du système. Ainsi, le lancement d’une deuxième phase pour la crĂ©ation du pĂ´le public s’impose. C’est ce qu’a indiquĂ© le grand argentier du royaume qui a Ă©galement rappelĂ© le contexte historique ayant donnĂ© lieu Ă des engagements contractuels entre l’Etat et la Caisse. Il a, de mĂŞme, mis en avant les rĂ©sultats probants de ce mode de gestion qui a renforcĂ© la rĂ©forme de planification stratĂ©gique adoptĂ©e par la CMR.

Le contrat-programme 2018–2020 devrait s’inscrire dans la mĂŞme logique, puisqu’il vise essentiellement Ă mettre en place une stratĂ©gie de digitalisation, une gestion plus efficace des ressources et l’Ă©largissement de l’Ă©tendue des partenariats de la Caisse, afin de permettre une modernisation de ses mĂ©canismes de fonctionnement et de gestion, relève le quotidien.

Au volet sportif, +Al Massae+ rapporte que pour attirer les supporters marocains dans les stades lors du CHAN qui se jouera du 13 janvier au 4 février, la Fédération marocaine de football a décidé de faire gagner aux supporters des tickets pour le Mondial. Ils seront tirés au sort, à raison de deux tickets après chaque match.

Au total, 64 tickets seront remportĂ©s par les heureux Ă©lus. Une mesure qui vise Ă inciter les supporters Ă venir en nombre dans les stades de Casablanca, Tanger, Marrakech et Agadir, en raison du manque d’engouement des supporters qui rechignent Ă acheter des tickets pour assister Ă la compĂ©tition.

En effet, le ComitĂ© d’organisation local de la 5e Ă©dition du CHAN a lancĂ© la vente des billets depuis le 6 janvier, simultanĂ©ment avec la vente en ligne via le portail de la FRMF. Mais les supporters ne se bousculent pas encore au portillon. Une situation qui peut se rĂ©percuter sur le financement de la compĂ©tition prise en charge Ă©galement grâce aux contributions du gouvernement marocain, de la CAF et des sponsors.