Enseignement primaire : le délai de dépôt des dossiers pour les examens reporté au 19 février

Les autorités expliquent cette prorogation par le faible taux d’inscription aux examens et concours de l’année scolaire en cours.

Le ministre de l’Education de base (Minedub) a informé la communauté éducative que le délai de dépôt des dossiers des examens et concours relevant de l’enseignement primaire a été prorogé d’un mois, jusqu’au 19 février.

Cette décision, explique-t-on au Minedub, s’explique par le faible taux de dépôt de dossier enregistré jusqu’ici. « Les statistiques ne sont pas celles que nous attendons. Dans l’ensemble on moins de 8 % mais le problème c’est dans certaines régions. A l’Est par exemple nous sommes encore à moins de 48 % par rapport aux effectifs attendus. Au Sud, moins de 24 %, et à l’ Ouest moins 28 % », développe Laurentine Baleba Baleba, Sous-directeur de l’organisation des examens et concours au Minedub.

Pour ce responsable, ce qui freine les inscriptions, ce sont les raisons économiques et le défaut d’acte de naissance de la part des élèves. Ainsi, le décalage d’un moins a pour but de permettre au retardataire de déposer leur dossier, car passer ce délai, précise-t-on au Minedub, aucun dossier ne sera plus réceptionné, « pour ne pas compromettre la préparation matérielle et l’organisation des examens et concours », ajoute Laurentine Baleba Baleba. Elle espère : « d’ici nous pensons que les gaps seront comblés ».