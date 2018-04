Enseignement supÃ©rieur : Dix clÃ©s pour booster la coopÃ©ration entre Dakar et Paris

La 1ère confĂ©rence SĂ©nĂ©gal-France de l’enseignement supĂ©rieur, de la recherche et de l’innovation tenue les 20 et 21 avril 2018 Ă Dakar, a adoptĂ© dix clĂ©s pour structurer le partenariat entre les deux pays en matière d’enseignement supĂ©rieur, ont annoncĂ© samedi soir Ă Dakar, ses organisateurs.Selon le document prĂ©sentĂ© Ă la clĂ´ture de la confĂ©rence, la première clĂ© porte sur le dĂ©veloppement d’une plateforme d’Ă©changes des pratiques de gouvernance des Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur, alors que la deuxième veut inventer des modèles pĂ©dagogiques en dĂ©veloppant le processus, les outils et les actions pour la co-construction de parcours nouveaux.

«La troisième clĂ© veut renforcer les actions conjointes pour rapprocher la formation et la recherche de l’innovation de l’entreprenariat et de l’entreprise. Quant Ă la 4ème clĂ©, elle vise le positionnement du numĂ©rique pour une transformation digitale de l’enseignement supĂ©rieur. La 5ème clĂ© veut mobiliser les outils de la coopĂ©ration bilatĂ©rale entre les Ă©tablissements d’enseignement supĂ©rieur », indique le document.

Par la 6ème clĂ©, les deux parties s’engagent Ă accompagner et faciliter la mobilitĂ© circulaire des Ă©tudiants et des enseignants chercheurs, des personnels administratifs, techniques et de service.

Au mĂŞme moment, la 7ème clĂ© porte sur la co-construction d’une culture de l’entreprenariat et la crĂ©ation d’un incubateur d’entreprises innovantes.

La 8ème clĂ© va renforcer le cadre de la coopĂ©ration bilatĂ©rale, la promotion de la culture scientifique et technique. La 9ème clĂ© porte sur la mobilisation des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la mise en Ĺ“uvre des dix clĂ©s, pendant que la 10ème crĂ©e un cadre de suivi et d’Ă©valuation de la coopĂ©ration bilatĂ©rale en matière d’enseignement supĂ©rieur, de recherche et d’innovation.

Pour le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l’Enseignement supĂ©rieur, de la Recherche et de l’Innovation, « ces dix clĂ©s sont rĂ©alistes et rĂ©alisables ».