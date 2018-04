Entre le Maroc et Ceuta, le fardeau un peu moins lourd des « femmes-mulets »

« C’est moins Ă©prouvant », constate Najat, une « porteuse de marchandises » entre le Maroc et l’enclave espagnole de Ceuta. Comme elle, des milliers de femmes jusqu’ici surnommĂ©es « femmes-mulets » transportent dĂ©sormais leurs marchandises dans des chariots plutĂ´t que sur leur dos fourbu.

Sous la pression des ONG, qui jugeaient leur conditions indignes, et après une sĂ©rie d’incidents tragiques, les autoritĂ©s et les commerçants de Ceuta ont lancĂ© dĂ©but avril une initiative pour que ces femmes utilisent des chariots.

La mesure vise Ă attĂ©nuer les souffrances des « hamalates » (porteuses), appelĂ©es en Espagne « mujeres mulas » (femmes-mulets) en raison des lourds colis qu’elles transportaient, harnachĂ©es comme des bĂŞtes de somme.

« C’est une bonne chose, surtout pour celles qui ont des problèmes de santĂ© », dit Ă l’AFP Najat, la quarantaine, mère de deux enfants.

Jusqu’ici, cette habitante de TĂ©touan, dont le mari est au chĂ´mage, traversait deux fois par semaine la frontière pour revenir quelques heures plus tard le dos courbĂ© sous le poids de gros ballots de marchandises, livrĂ©s Ă des commerçants locaux contre une vingtaine d’euros en moyenne.

Devant un petit poste-frontière réservé aux piétons, sur une colline qui domine les eaux de la Méditerranée entre la ville marocaine de Fnideq et Ceuta, Najat attend désormais de passer les contrôles de routine, munie de son nouveau chariot.

FabriquĂ© chez un soudeur, et vendu une vingtaine d’euros, celui-ci est « beaucoup plus rĂ©sistant que les chariots vendus dans le commerce », se fĂ©licite-t-elle.

– Bousculades mortelles –

Au petit matin, un groupe composĂ© d’une centaine de femmes est le premier Ă traverser le poste-frontière qui mène directement Ă une zone commerciale Ă l’entrĂ©e de l’enclave, construite en 2004 pour dĂ©sengorger le centre-ville.

Des hangars de tĂ´les ondulĂ©es abritent toutes sortes de marchandises: vĂŞtements importĂ©s de Chine, produits mĂ©nagers et alimentaires, objets de dĂ©coration…

« La situation s’amĂ©liore, grâce Ă Dieu », constate avec satisfaction Touria, 35 ans, un foulard sur la tĂŞte, venue chercher des colis de produits alimentaires. « Mais le travail reste pĂ©nible », nuance-t-elle.

Des milliers de porteurs marocains -hommes ou femmes- traversent au quotidien la frontière, payés par des commerçants marocains pour transporter des marchandises destinés à être revendus au Maroc.

Les porteurs ne paient pas de taxes sur les marchandises qu’ils transportent Ă pied et sur leurs dos, contrairement aux vĂ©hicules, ce qui explique l’Ă©norme poids des chargements -plusieurs dizaines de kilos.

Le phĂ©nomène a « commencĂ© au dĂ©but des annĂ©es 2000, et n’a cessĂ© de prendre de l’ampleur », souligne auprès de l’AFP Mohamed BenaĂŻssa, prĂ©sident de l’Observatoire du nord pour les droits de l’Homme, une ONG marocaine.

En 2017, au moins quatre porteuses sont mortes, piĂ©tinĂ©es dans des bousculades sur ce poste-frontière entre Fnideq et l’enclave espagnole qui jouit d’un statut de port franc. En janvier, deux ont perdu la vie dans les mĂŞmes conditions.

En rĂ©action, les autoritĂ©s marocaines et espagnoles avaient promis d’agir.

Depuis, un quota quotidien d’entrĂ©e et un système d’alternance entre les hommes et les femmes ont Ă©tĂ© instaurĂ©s. Des agents de sĂ©curitĂ© privĂ©e ont rĂ©cemment Ă©tĂ© engagĂ©s dans la zone commerciale, rĂ©munĂ©rĂ©s par les autoritĂ©s de Ceuta et les commerçants locaux, selon des tĂ©moignages recueillis par l’AFP.

– « Images honteuses » –

« On ne verra plus les images honteuses sur les tĂ©lĂ©visions. C’est un pas en avant en matière de respect des droits de l’Homme », se rĂ©jouit un agent de sĂ©curitĂ© chargĂ© de faire respecter les files d’attente devant les hangars.

Il montre sur son smartphone des « images de chaos » prises il y a un an, qui « faisaient partie du quotidien ». « Tout ça appartient au passĂ©, mais maintenant il faut abaisser les poids des colis », suggère ce grand gaillard marocain vĂŞtu d’une casquette et d’une combinaison noire.

« Les mesures proposĂ©es ne règlent pas le fond du problème et restent superficielles », estime en revanche Mohamed BenaĂŻssa. « Les diverses formes de violences, de harcèlement sexuel et d’exploitation continueront », juge-t-il.

Sous une pluie battante, Fatima peine Ă tirer son chariot sur lequel s’entassent des cartons de 60 kg d’une cĂ©lèbre marque de confiserie espagnole.

« Ce n’est pas un deux-roues qui roule tout seul, il faut tirer, et c’est difficile sur les pentes », se lamente cette travailleuse journalière, pour qui la nouvelle mesure « n’a rien changĂ© ».

« Avant, j’avais mal au dos et aux genoux, maintenant j’ai des douleurs aux bras », poursuit la quinquagĂ©naire, qui vit Ă Fnideq et « aimerait travailler dans une usine au Maroc, mĂŞme en gagnant moins d’argent ».