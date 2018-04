Entre Macron, Plenel et Bourdin, des Ã©changes Ã©lectriques

Le ton est rapidement montĂ© dimanche soir entre Emmanuel Macron et les journalistes Edwy Plenel et Jean-Jacques Bourdin, le prĂ©sident de la RĂ©publique n’hĂ©sitant pas Ă recadrer ses intervieweurs et Ă leur reprocher « amalgame » ou « insinuation ».

Le fondateur de la Mediapart, novice dans cet exercice de l’interview prĂ©sidentielle, s’est le premier attirĂ© les foudres du prĂ©sident de la RĂ©publique.

« Dans tous les secteurs, les mĂ©contentements sont lĂ », a-t-il affirmĂ©, Ă©numĂ©rant les diffĂ©rents fronts sociaux. « Tous critiquent votre façon de dĂ©cider de leur sort, pas seulement ce que vous dĂ©cidez mais la façon dont vous le faites, autoritaire, verticale. Vous vous ĂŞtes trompĂ© sur le nom de votre mouvement, vous auriez dĂ» l’appeler En force ! », a-t-il lancĂ©.

« Est-ce une question ou un plaidoyer ? », a rĂ©pliquĂ© le prĂ©sident de la RĂ©publique. « Non, c’est une question (…) Il n’y a jamais de mauvaises questions », lui a rĂ©pondu le journaliste. « Votre question amalgame des choses profondĂ©ment diffĂ©rentes (…) ces mĂ©contentements ont des racines profondĂ©ment diffĂ©rentes », lui a rĂ©torquĂ© M. Macron, qui pour finir a jugĂ© « biaisĂ©e » la question de M. Plenel.

L’Ă©vocation de l' »argent magique » et de l’Ă©vasion fiscale a donnĂ© lieu Ă une nouvelle passe d’armes, M. Macron s’agaçant des « approximations » ou « contre-vĂ©ritĂ©s » de ses intervieweurs, confondant fraude fiscale et optimisation fiscale.

Parlant au prĂ©sident de son « ami Bernard Arnault », Jean-Jacques Bourdin s’est fait reprendre de volĂ©e. « Vous savez, les insinuations dans la vie, ce n’est pas une bonne chose (…) Vous n’ĂŞtes pas des juges autour de cette table. Vous ĂŞtes des intervieweurs, je suis prĂ©sident de la RĂ©publique », s’est emportĂ© le chef de l’Etat.

InterrogĂ© par M. Plenel sur l’indĂ©pendance de l’administration fiscale, M. Macron a renvoyĂ© le fondateur de Mediapart Ă ses dĂ©mĂŞlĂ©s avec le fisc. « Vous-mĂŞme vous avez dĂ©cidĂ© de vous affranchir des règles fiscales et l’administration fiscale vous a contrĂ´lĂ© », lui a-t-il lancĂ©. « C’est totalement mesquin », s’est Ă©tranglĂ© M. Plenel, tentant d’expliquer que Mediapart avait « menĂ© un combat pour l’Ă©galitĂ© entre la presse papier » et la presse en ligne. « On peut mener un combat sans s’affranchir des règles », l’a clouĂ© M. Macron.

Mediapart a fait l’objet d’un important redressement fiscal après avoir revendiquĂ© et s’ĂŞtre appliquĂ© un taux de TVA rĂ©duit, rĂ©servĂ© jusqu’en 2014 Ă la presse papier.

– « Incroyable entretien de presse » –

« Question cash, rĂ©ponse cash », a commentĂ© plus tard Edwy Plenel. M. Bourdin a lui demandĂ©: « N’ĂŞtes vous pas dans une illusion puĂ©rile de toute puissance? ». Les deux hommes l’ont appelĂ© « Emmanuel Macron » durant tout l’entretien, et non « Monsieur le prĂ©sident ».

Sur Twitter, les spectateurs n’ont pas manquĂ© d’observer la virulence des Ă©changes. « DrĂ´le d’interview qui consiste en fait Ă caricaturer la pensĂ©e, Ă faire des amalgames et ses postulats sans poser des questions Ă l’interlocuteur. Assez admiratif de la capacitĂ© d’Emmanuel Macron Ă rĂ©pondre malgrĂ© tout avec calme et pĂ©dagogie », a applaudi le prĂ©sident du groupe MoDem Ă l’AssemblĂ©e, Marc Fesneau.

« On assiste Ă une caricature d’interview. En cherchant Ă abaisser la fonction prĂ©sidentielle, les journalistes abaissent en rĂ©alitĂ© la fonction de journaliste », a de son cĂ´tĂ© commentĂ© le maire de Nice Christian Estrosi (LR).

Le chef de file de la France insoumise Jean-Luc MĂ©lenchon a au contraire saluĂ© un « incroyable entretien de presse ». « On n’Ă©coute plus les rĂ©ponses, on attend les questions », a-t-il tweetĂ©.