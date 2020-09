Entreprenariat : des connaissances supplémentaires pour les auditeurs de la Pépinière nationale pilote

Ils ont reçu leur parchemin de fin de formation en Qualité-hygiène sécurité et environnement pour parfaire leurs capacités à créer ou à gérer une entreprise.

Ils étaient 18 lauréats à la Pépinière nationale pilote d’entreprises à recevoir, ce vendredi 11 septembre 2020 dans la ville d’Edea, une nouvelle attestation. Celle sanctionnant une formation en Qualité-Hygiène-sécurité et environnement (QHSE).

« Nous avons vu l’aspect qualité, l’aspect hygiène et l’aspect sécurité environnementale au sein de l’entreprise, explique Chrétien Marc Manga Essome un lauréat. C’est-à-dire que les normes qui régissent tout cela ».

Sur l’importance de cette formation, il ajoute : « nous voulons aujourd’hui adresser notre produit à un public. Il est important de se rassurer que nous mettons à la disposition de la population un produit dont la sécurité est au moins est assurée, sinon il peut avoir un risque d’intoxication ou de contamination ».

Pierre Vondou, formateur à la Pépinière nationale pilote d’entreprise souligne l’importance d’une telle formation. « Ils ont appris comment sécuriser leur entreprise. Comment ils doivent respecter l’environnement. Assainir l’environnement dans lequel ils vont exercer. C’est-à-dire comment faire en sorte que le personnel recruté se conforme aux normes d’hygiène de salubrité et sécurité », précise-t-il.

En effet, après avoir reçu une formation de 18 semaines qui s’est achevée le 22 juillet dernier par la remise de diplômes, les 18 lauréats de la Pépinière nationale pilote d’entreprises ont complété leurs capacités avec une formation en QHSE.

Cette formation a été dispensée en partenariat avec le ministère de l’Emploie et de la formation professionnelle (Minefop). D’où la présence du Minefop Issa Tchiroma Bakary le vendredi 11 septembre à la cérémonie de remise de parchemins aux côtés d’Achille Bassilekin III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat, tutelle de la Pépinière nationale pilote d’entreprises.

Comme l’explique Gabriel Alexis Enoumedi son Coordonateur, la Pépinière nationale pilote d’entreprises « est une structure publique opérationnelle d’appui à l’essor du secteur privé qui privilégie l’innovation et la créativité. Elle forme, accueille et accompagne les porteurs de projets ainsi que les entreprises en phase de démarrage. L’ambition est de devenir un centre d’excellence et de référence dans la sous région ».

Il poursuit : « La formation (en QHSE) avait pour but de capaciter nos jeunes chefs d’entreprise dans l’application des règes et des consignes, des pratiques en matière d’hygiène qualité et de sécurité. De façon concrète, ils ont appris à présenter les informations documentées, les communiqués sur les consignes QHSE. Tout ce qui concerne le traitement des déchets et le recyclage, etc ».