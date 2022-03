Entrepreneuriat féminin : le programme Sufawe Cemac a eu lieu à Douala

Cette initiative de soutien et d’accompagnement des femmes entrepreneures Africaines s’est tenue hier 29 mars 2022.

Sufawe Cemac est un projet soutenu par le Groupe Attijariwafa bank avec son concept « Afrique développement » dont l’objectif est de «construire ensemble un réseau d’opportunités».

La rencontre de Douala s’inscrivait dans le cadre de cette initiative qui a pour but de booster le dynamisme de femmes de la sous-région Afrique centrale. Au menu des échanges, il y a eu, un débat sur les Business Women, les enjeux et les opportunités de croissance en Afrique et des rencontres d’affaires.

Ces échanges étaient autour du thème : « Business Women : Enjeux et opportunité de croissance en Afrique ».

Dans ses propos introductifs, le directeur général de la Scb Bank Cameroun a fait savoir qu’il « s’agit d’une plateforme en vue de tracer une relation et de partager des idées avec les chefs d’entreprises ».

« C’est un programme pilote avec des activités visant à promouvoir le potentiel féminin dans les affaires, en contribuant à rendre plus efficace la contribution féminine à l’explosion économique du continent », a expliqué Alexandre Beziaud.

Depuis sa création, le forum a réuni déjà plus de 7.300 opérateurs et généré plus de 17 mille en début d’affaires.

Le Sufawe Cemac a pour vocation de déployer une série d’initiative de promotion et de soutien de l’entreprenariat féminin porté par le Club Afrique Développement Cameroun avec la participation du Gabon, de la République du Congo et du Tchad.

« Au Cameroun, les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, constitue un potentiel important. Si les femmes et les hommes bénéficiaient les mêmes opportunités en terme de participation à l’économie, par le biais de l’entreprenariat dans un travail rémunéré, la production mondiale pourrait augmenter de plusieurs milliards de dollars», a souligné pour sa part Louis Paul Motaze, ministre des Finances.

Le Stand Up For African Women Entrepreneurs (Sufawe) est une initiative du groupe Attijariwafa Bank, né de la signature d’une convention de partenariat portant sur l’accompagnement des femmes entrepreneures Africaines par Mohamed El KETTANI, Président-Directeur Général du Groupe Attijariwafa Bank avec la Banque Africaine de Développement (BAD) et plusieurs associations patronales féminines.